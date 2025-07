Parookaville zählt mittlerweile zu den größten Festivals Europas. Bereits ab Mittwoch (16. Juli) verwandelte Penny das Gelände in eine Partyzone. Den Auftakt machten DJ-Sets um 12 Uhr samt der größten Silent Party Deutschlands am Abend für 20.000 Camper. Donnerstag gibt es dann die Pre-Party am Penny DJ Tower.

„Mit unserem Penny-Auftritt beim Parookaville haben wir seit 2015 mehreren Hunderttausend Menschen echte Freude bereitet“, betont Penny-Marketingchef Jan Flemming. Für Penny ist das Engagement beim Festival mehr als nur Sponsoring. Zum Jubiläum erleben die Besucher ein einzigartiges Markenerlebnis mit liebevollen Details und innovativen Angeboten.

Parookaville bietet Highlights dank Penny

Erstmals gibt es vorab limitierte Festival-Essentials wie Pennyletten, Socken und Duschtücher, die durch Penny App-Angebote günstiger erhältlich sind. Die beiden Penny-Stores auf dem Gelände bieten nicht nur rund 500 Artikel für Festivalgänger, sondern auch ein außergewöhnliches Design mit KI-generierten XXL-Motiven wie einem singenden Frosch oder der Yoga-Cat.

Der weltgrößte Penny-Festivalstore ist rund um die Uhr geöffnet und wird von 380 Mitarbeitenden betrieben. Mit 20 Kassen, davon sechs Self-Check-Outs, bleibt er ein Publikumsmagnet. Ein zweiter Shop wird von Newcomern, Azubis und Trainees geführt. Penny erwartet täglich rund 35.000 Kunden in den beiden Stores.

Vegane Gerichte und Pfand-Initiativen bei Parookaville

Auch die vegane Community kommt beim Parookaville nicht zu kurz. In der „Vegan Kitchen“ genießen Besucher Gerichte wie die beliebte Gyros Bowl. Neu ist eine vegane Schupfnudel-Pfanne, die von der Festival-Community ausgewählt wurde. Die Gerichte stammen von Pennys Food For Future und werden frisch zubereitet.

Mit Pfandsammlern der Initiative Zukunftsmusik sammelt Parookaville erneut Spenden. 2022 kamen bereits 100.000 Euro zusammen. Die beeindruckende Partnerschaft von Penny und Parookaville bietet den Besuchern nicht nur musikalische Highlights, sondern auch ein Rundum-Erlebnis. So wird das Festival zur einzigartigen „City of Dreams“.

