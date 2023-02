Wie einst beim FC Schalke 04: Ex-Star droht erneut ein Horrorszenario

Er kam als Mittelfeld-Ass und ging als abgesägter Kapitän. Für Omar Mascarell war die Zeit beim FC Schalke 04 wahrlich nicht einfach. Nach dem Abstieg verließ er das Ruhrgebiet mit der Hoffnung, sein Glück in seiner Heimat zu finden.

Vor zwei Jahren mit dem FC Schalke 04 sang- und klanglos abgestiegen, droht ihm in der laufenden Saison ein ähnliches Schicksal. Nach einer soliden ersten Saison geht es für Mascarell und den FC Elche immer weiter bergab.

FC Schalke 04: Achterbahnfahrt bei S04

Als Omar Mascarell 2018 zu S04 wechselte, galt er als einer der neuen Top-Spieler im Kader. Der Spanier war zuvor zwei Jahre von Real Madrid an die Eintracht ausgeliehen, wurde dort zum Fanliebling. Dass ausgerechnet Schalke 04 den defensiven Mittelfeldmann von Real kaufte, passte den Hessen überhaupt nicht. In seiner ersten Saison hatte er gewisse Anlaufschwierigkeiten. Unter Domenico Tedesco hatte Mascarell immer wieder mit kleineren Blessuren zu kämpfen und fiel oft aus.

+++ FC Schalke 04: Bitter für S04-Talent! Schlechte Nachricht kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt +++

Der richtige Durchbruch bei S04 gelang ihm dann unter David Wagner. In der starken Hinrunde 2019 war der 30-Jährige gesetzt, absolvierte nahezu alle Partien über die volle Distanz. Kurz vor Ende der Hinrunde wurde der Spanier sogar Mannschaftskapitän auf Schalke. Nach der großen Torwartdiskussion um Alexander Nübel wurde Mascarell die Rolle als Spielführer zugetragen. Im Laufe der Horror-Rückrunde unter David Wagner verletzte er sich allerdings schwer und fiel für den Rest der Saison aus. Den Absturz von Platz fünf auf Platz 12 konnte er nur von außen mit ansehen.

Nach seiner Genesung ging der Mittelfeldmann dann wieder als Kapitän in die nächste Saison, in die Abstiegssaison. Nach der grausamen Hinrunde wurde Mascarell durch Rückkehrer und Neuzugang Sead Kolasinac ersetzt. Ein herber Schlag für den 1,81 Meter großen Mittelfeldakteur. Der Negativlauf setzte sich auch unter Neu-Kapitän Kolasinac fort. Der Abstieg unausweichlich.

Erster Sieg am 20. Spieltag

Die Geschehnisse nach dem Abstieg waren für Mascarell alles andere als einfach zu verarbeiten. „Das war der Tiefpunkt. Nach dieser Nacht hatte ich Angst, vor die Tür zu gehen. Das hätte ich nie für möglich gehalten, weil ich auf Schalke auch vielen tollen Fans begegnet bin“, erinnerte sich der Ex-Kapitän einige Monate später. Nach diesem Vorfall spielte er nie wieder für Königsblau und verließ den Verein in Richtung Spanien. Er wechselte zum FC Elche in die erste spanische Liga. Ein etwas kleineres Kaliber als der S04.

Die erste Saison in Spanien verlief gut. Elche beendete die Spielzeit auf dem 13. Tabellenplatz und blieb damit im Tabellenmittelfeld. Ganz anders sieht es in der laufenden Saison aus: Abgeschlagen steht der FC Elche auf dem letzten Tabellenplatz. Ganze 13 Punkte beträgt Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Erst am 20. Spieltag konnte das Team von Mascarell den ersten Saisonsieg feiern, zuvor gab es nur sechs Punkte aus sechs Unentschieden. Der Abstieg ist nahezu besiegelt.

Mehr News zum S04:

Die Parallelen zur S04-Abstiegssaison sind groß. Die laufende Saison dürfte einige böse Erinnerungen bei dem Spanier wecken. Es wäre der zweite Abstieg in zwei Jahren für den Spanier. Der Negativlauf des Ex-Schalkers scheint weiterzugehen. Wie Mascarells Zukunft im Sommer aussieht, ist derweil noch ungewiss. Sein Vertrag beim FC Elche läuft noch bis 2025, ob er allerdings mit in die zweite Liga gehen würde, ist fraglich.