FC Schalke 04: Bitter für S04-Talent! Schlechte Nachricht kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt

Er glänzt und blüht immer mehr auf: Can Bozdogan, der vom FC Schalke 04 an den FC Utrecht verliehen worden ist, macht dort weiter, wo er vor einigen Monaten schon in der Türkei aufgehört hat.

In seiner zweiten Leihe, weil der FC Schalke 04 für die Bundesliga nicht mit ihm plante, macht das Talent immer mehr auf sich aufmerksam. Doch jetzt verkündet Bozdogan eine schlechte Nachricht – die kommt zur Unzeit.

FC Schalke 04: Bozdogan mit schlechter Nachricht

In der Abstiegssaison des FC Schalke 04 kam die Zeit von Can Bozdogan. Für die U19 der Knappen war er zu stark, daher bekam er seine Chance bei den Profis und nutzte sie. Der Youngster war einer der wenigen Lichtblicke in der Horrorsaison der Königsblauen.

Als S04 in der 2. Bundesliga den Wiederaufstieg plante, war für Bozdogan kein Platz im Kader. So wurde der gebürtige Kölner an Besiktas Istanbul verliehen, zeigte starke Einsätze und kam im vergangenen Sommer wieder zurück nach Deutschland. Aber auch in der Bundesliga-Saison 2022/23 hatte er keine Chance. Der FC Utrecht holte den 21-Jährigen per Kaufoption bis zum Saisonende mit einer Leihgebühr von 500.000 Euro.

Auch dort präsentiert sich Bozdogan bislang sehr stark, ist beim Eredivisie-Team aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Doch jetzt verkündete das S04-Juwel eine schlechte Nachricht. Ausgerechnet jetzt, wo er immer mehr aufblüht.

Knieverletzung stoppt S04-Talent

Aufgrund einer Verletzung bei einer Trainingseinheit wird das Talent des FC Schalke 04 einige Wochen dem FC Utrecht nicht zur Verfügung stehen. „Anstatt auf dem Spielfeld zu stehen, werde ich die freien Stunden einlegen, damit ich so schnell wie möglich wiederkomme“, schreibt Bozdogan auf Instagram.

Der Deutsch-Türke bedankt sich bei den Fans für die Unterstützung. “Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu sein und um Punkte zu kämpfen“, so die Leihgabe weiter.

Die Verletzung kommt zur Unzeit, dennoch könnte er bei seiner Rückkehr in einigen Wochen dem FC Utrecht weitere Argumente liefern, die Kaufoption zu ziehen. Wie viel der S04 dann kassieren würde, ist unklar. Auch dank Bozdogan, der bislang einen Treffer erzielte und fünf Tore vorbereitete, steht der niederländische Traditionsverein auf Platz sieben in der Liga und könnte sich in dieser Saison noch für einen der drei internationalen Wettbewerbe qualifizieren.