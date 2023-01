FC Schalke 04: Nächstes Talent überzeugt – winkt auch ihm eine Beförderung?

Mit dem ersten Testspiel des Jahres hoffte der FC Schalke 04 auf den ersten Sieg in der Vorbereitung. Nach zwei Unentschieden und einer Niederlage wurde es aber auch im Trainingslager gegen den FC Zürich nichts mit einem Erfolg. Mit einem weiteren Remis (2:2) trennte sich S04 vom Schweizer Klub.

Wie es in einer Vorbereitung üblich ist, ließ Cheftrainer Thomas Reis auch einige Talente aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ran. Einer konnte besonders überzeugen und hat sich mit seiner Leistung im Testspiel für wohl größere Aufgaben gezeigt. Ob er bald belohnt wird?

FC Schalke 04: Talent überrascht im Testspiel

Andreas Ivan, Sidi Sané und Joey Müller kommen eigentlich in der U23 des FC Schalke 04 zum Einsatz, durften jetzt mit den Profis in die Türkei zum Trainingslager in Belek reisen. Cheftrainer Thomas Reis kündigte an, dass das Trio in den Testspielen seine Chance bekommen wird. „Wenn sie gute Leistungen bringen, kann es sein, dass sie fest im Kader installiert werden“, betonte Reis.

Diese Worte scheint die drei Spieler wohl sehr motiviert zu haben. Im Testspiel gegen den FC Zürich (2:2) durften das Trio ran. Sane und Müller standen dabei sogar in der Startelf, Ivan kam nach einer Viertelstunde für den angeschlagenen Sebastian Polter in die Partie (Hier mehr dazu).

Und besonders überzeugen konnte dabei Joey Müller. Der 22-Jährige, der sowohl im Mittelfeld als auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann, war einer der wenigen Lichtblicke in der 1. Halbzeit. Auf der linken Seite gewann Müller seine Zweikämpfe, wirkte frisch und konnte auch in der Offensive für Gefahr sorgen.

Schaffen es die Talente zu den Profis?

Hin und wieder wagte Müller dann auch den Weg nach vorne und konnte mit guten Flanken auf sich aufmerksam machen. Zu einer Vorlage oder gar zu einem Treffer reichte es jedoch nicht. Nach 45 Minuten wurden Müller und fast alle anderen Spieler aus der Startelf ausgewechselt.

Joey Müller konnte im Testspiel des FC Schalke 04 gegen Zürich überzeugen. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Mit seiner guten Leistung konnte sich der Youngster für weitere Aufgaben präsentieren. Vielleicht schafft er sogar den Sprung zu den Profis. Wie schnell es dabei gehen kann, zeigt Soichiro Kozuki eindrucksvoll. Nach einer starken Hinrunde konnte der Japaner in der Vorbereitung so sehr überzeugen, dass er einen Profivertrag unterschrieb.

Davon träumen auch Müller, Sané und Ivan. In den verbleibenden beiden Testspielen des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg (10. Januar) und Werder Bremen (14. Januar) haben sie weitere Möglichkeiten, Trainer Reis von ihren Stärken zu überzeugen.