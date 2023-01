FC Schalke 04 – FC Zürich: Cedric Brunner warnt seine Teamkollegen – „Nicht gut gelaufen“

Am Samstag (07. Januar) steht mit FC Schalke 04 – FC Zürich das erste Testspiel im neuen Jahr auf dem Programm. Für beide Teams lief die Hinrunde äußerst dürftig. Die Traditionsklubs sind jeweils Letzte ihrer Liga.

Bei FC Schalke 04 – FC Zurich werden besonders zwei Profis im Mittelpunkt stehen: Donis Avdijaj und Cedric Brunner. Brunner trifft im Spiel des FC Schalke 04 gegen FC Zürich auf seinen ehemaligen Verein. Auf der anderen Seit geht es Avdijaj genauso. Welcher Star schlägt seine ehemaligen Weggefährten? Wer legt einen guten Start ins neue Jahr hin?

FC Schalke 04 – FC Zürich im Live-Ticker

15.40 Uhr: Donis Avdijaj ist vor dem ersten Aufeinandertreffen mit seinem Ausbildungsklub regelrecht aufgeregt. Was er über das anstehende Duell sagt, liest du hier.

13.25 Uhr: Definitiv nicht mit dabei sein wird Justin Heekeren. Der dritte Torhüter musste das Trainingslager aufgrund einer Verletzung am Knie vorzeitig verlassen.

11.15 Uhr: Dann blickt der Schweizer aufs Sportliche. „Beim FC Zürich lief es ebenso wie bei uns in der Hinrunde nicht gut. Sie sind als Schweizer Meister in die Saison gestartet, belegen nun aber wie wir den letzten Tabellenplatz. Deshalb wird unser Gegner richtig Gas geben. Und das tun wir auch“, so der Rechtsverteidiger.

10.28 Uhr: Vor dem Duell hat Ex-Züricher und S04-Defensivmann Cedric Brunner in einem Interview mit den Königsblauen über das Duell gesprochen. „Ich habe meine komplette Jugend dort verbracht, bin Profi geworden und hatte eine schöne Zeit. Ich habe schon einige Jungs, mit denen ich damals zusammengespielt habe, sowie einige Mitglieder des Staffs getroffen“, meint der Defensivmann. Weil beide Klubs im selben Hotel residieren, laufen sich Brunner und seine ehemaligen Weggefährten schon mal über den Weg. Das sei „immer wieder schön“, gesteht Brunner.

9.09 Uhr: Herzlich wilkommen zu unserem Liveticker der Partie des FC Schalke 04 gegen den FC Zürich