FC Schalke 04 verkündet gleich zehn Talent-Abgänge! Doch DIESER Name fehlt

Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 hatte eine durchaus erfolgreiche Saison hinter sich. Die Regionalliga West beendeten die Königsblauen auf einem starken fünften Platz. Außerdem debütierten gleich mehrere Spieler für die Profimannschaft in der zweiten Liga.

Mit Nelson Amadin, Verthomy Boboy oder Andreas Ivan verlassen gleich mehrere Leistungsträger die U23 des FC Schalke 04. Nach einen Namen sucht man auf der Abgangsliste jedoch vergeblich: Jimmy Kaparos. Sein Vertrag läuft eigentlich im Sommer aus. Ungewöhnlich also, dass sein Abgang nicht verkündet wurde. Bleibt er dem S04 nun doch erhalten?

FC Schalke 04: Was passiert mit Kaparos?

Sicher ist das keinesfalls. Der 22-Jährige spielte für die zweite Mannschaft des S04 eine herausragende Saison. In seinen insgesamt 30 Pflichtspieleinsätzen kommt Kaparos auf vier Tore und drei Torvorlagen. Zuletzt verwandelte er am letzten Spieltag beim 4:0-Heimerfolg gegen Rot-Weiß Ahlen einen Handelfmeter, wurde wenig später ausgewechselt. Sein letztes Tor für den S04?

Die starken Leistungen des Niederländers blieben auch S04-Trainer bei Karel Gerarets nicht unbemerkt. Ganze zweimal nominierte der Belgier Jimmy Kaparos in den Schalker Profikader. Zu einem Einsatz kam er dabei nicht.

Kaparos Zukunft noch nicht geklärt

Die Zukunft des Mittelfeldmotors bleibt also nach wie vor offen. Der Niederländer kam im Jahr 2017 aus der U17 des VfB Stuttgart zum FC Schalke 04, landete nach einem kurzen Intermezzo in seinem Heimatland bei PEC Zwolle in der U23 des S04. Aufgrund starker Leistungen in Schalkes zweiter Mannschaft dürfte er nun von einem Profivertrag träumen.

Ob Kaparos am Sonntag (19. Mai) beim letzten Spiel des FC Schalke 04 in Fürth noch einmal im Profikader stehen darf, bleibt offen. Ist dies nicht der Fall, könnte das Spiel gegen Ahlen das letzte von Kaparos im Trikot von Schalke 04 gewesen sein.