FC Schalke 04 erfüllt Ex-Juwel einen Lebenstraum – „Ganz besonderer Moment“

Einst galt er als Mega-Juwel des FC Schalke 04. Doch weder bei Königsblau noch danach wurde das Versprechen von der großen Karriere wahr. Nun darf sich Donis Avdijaj einen langgehegten Traum erfüllen.

Viereinhalb Jahre nach seinem endgültigen Abschied aus Gelsenkirchen hat das Warten ein Ende: Das Ex-Talent darf erstmals gegen den FC Schalke 04 spielen. Den Verein, der ihn einst ausbildete und prägte. Avdijaj jubelt. Ein „großer Traum“, so schreibt er, wird endlich wahr.

FC Schalke 04 erfüllt Donis Avdijaj seinen großen Traum

Jeder Schalker, der ihn in der Knappenschmiede spielen sah, rieb sich schon die Hände. Donis Avdijaj galt als Rohdiamant, rasierte in der Jugend jeden Gegner. Einst taxierte der S04 seine Ausstiegsklausel auf sagenhafte 45 Millionen Euro. Doch der Sprung zu den Profis wollte nicht klappen. Doch aus dem Juwel wurde ein Problemprofi, aus dem Versprechen ein Missverständnis.

Zweimal wurde er verliehen, 2018 schließlich ganz abgegeben. Für Avdijaj folgte eine irre Reise voller Tiefschläge und Knicks. Niederlande, Türkei, Zypern, Österreich – zwischendurch war er zweimal vereinslos. Auch bei seiner aktuellen Station gibt es wenig Grund zur Freude.

Erstes Duell mit Schalke

Mit dem FC Zürich ist der 26-Jährige Letzter der Schweizer Liga, nach einer starken ersten Saison zuletzt auch nicht mehr gefragt und zum Bankdrücker mutiert. Trotzdem darf Avdijaj jetzt jubeln. Ein langgehegter Traum geht endlich in Erfüllung.

Seit seinem Abschied hatte der Edeltechniker darauf gewartet, einmal gegen seine große Liebe spielen zu dürfen. Am Samstag ist es soweit: In der Türkei bestreitet der FC Schalke 04 ein Testspiel gegen Zürich – und Avdijaj darf gegen seinen Ausbildungsverein spielen.

„Ein großer Traum, der für mich zu Beginn 2023 in Erfüllung geht“, schreibt er auf Instagram. „Das Wiedersehen mit dem FC Schalke 04 im Trainingslager in Belek. Das wird ein ganz besonderer Moment für mich, den ich mit vielen positiven Erinnerungen in Verbindung bringe und auf den ich mich schon jetzt sehr freue.“

Der noch größere Lebenstraum dürfte es sein, irgendwann noch einmal für den S04 aufzulaufen. Ob der mal in Erfüllung geht, darf aber bezweifelt werden.