Beim BVB sorgte er für Skandale: Jetzt kann ein Ex-Star Geschichte schreiben

Er gehörte zu den besten Dribblern und Technikern, die jemals für den BVB gespielt haben. Sein Talent und seine Klasse sorgten europaweit für Staunen. Zudem ist er der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Die meisten Anhänger werden schon wissen, um welchen Spieler es sich handelt: Es geht um Ousmane Dembele.

Nur eine einzige Saison war Dembele beim BVB und sorgte in diesem Zeitraum für ganz schön viel Aufregung. Nach seinem Abschied brauchte er lange, um endlich den Durchbruch schaffen zu können. Jetzt steht er sogar vor dem größten Erfolg seiner Karriere.

BVB: Ex-Skandal-Spieler gelingt der Durchbruch

Beim BVB war er für seine Tore, seine Tempodribblings bekannt, ist bis heute aber vor allem für seinen unrühmlichen Abschied in Erinnerung geblieben. 2016 kam Dembele zu den Dortmundern und verzauberte die Fans mit seinen Aktionen auf dem Platz. Doch der schnelle Erfolg stieg im zu Kopf – nur ein Jahr später streikte er sich zum FC Barcelona. Immerhin: Der Revierklub bekam für ihn satte 135 Millionen Euro als Ablöse. Ein Skandalspieler weniger und dafür viel Kohle bekommen.

In Barcelona brauchte Dembele lange, um endlich sein Können unter Beweis zu stellen. Auch hier sorgte er immer wieder für Negativ-Schlagzeilen, weshalb der Klub ihn immer wieder verkaufen wollte. 2023 gelang Barca das dann auch. Für Dembele ging es zu Paris Saint-Germain. Und wer hätte es gedacht? Auch hier gab es anfangs einige Skandale und Aufreger, aber mittlerweile hat sich alles geändert.

Dembele erlebt die beste Saison in seiner Karriere. Wettbewerbsübergreifend kommt der Flügelflitzer auf 33 Tore und 13 Vorlagen. Nicht nur wegen dieser Zahlen gehört der mittlerweile 27-Jährige zu den Kandidaten auf den Ballon d’Or (hier mehr dazu).

Erster Champions-League-Titel für PSG?

Vor allem in der Champions League überragt der Ex-BVB-Star und hat einen großen Anteil, dass die Pariser das Finale erreicht haben. Am Mittwoch (7. Mai) hat PSG sich mit einem 3:1-Sieg nach Hin- und Rückspiel gegen Arsenal für das Endspiel qualifiziert und hat jetzt die große Möglichkeit, zum ersten Mal in der Geschichte den langersehnten Henkelpott zu holen.

Auch für Dembele wäre es der erste Champions-League-Titel. Einige Erfolge konnte er mit BVB, Barca und PSG schon feiern. Nur noch der Königsklassen-Sieg fehlt dem Nationalspieler. Im Finale am 31. Mai in der Münchener Allianz-Arena geht es dann gegen Inter Mailand. Der italienische Traditionsklub konnte sich erst in der Verlängerung gegen den FC Barcelona durchsetzen.