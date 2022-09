FC Schalke 04: Aufstiegsheld erleidet bitteren Rückschlag – „werde alles geben“

Kaum ein Abgang schmerzte alle beim FC Schalke 04 im Sommer so sehr wie der von Darko Churlinov. Die Leihgabe wäre so gerne beim S04 geblieben, doch Stuttgart ließ nicht mit sich verhandeln. Und so musste

Statt zurück zum FC Schalke 04 wechselte der Aufstiegsheld nach England zum FC Burnley. Jetzt erleidet der Nordmazedonier einen herben Rückschlag.

FC Schalke 04: Herber Rückschlag für Churlinov

Für eine Saison hatte Schalke Churlinov vom VfB Stuttgart ausgeliehen und sofort spielte sich der Flügelstürmer in die Herzen der S04-Fans. Nach einer erfolgreichen Saison mit dem Wiederaufstieg wollte der Nordmazedonier bleiben und der VfB war gesprächsbereit.

Doch das liebe Geld machte dem Deal einen Strich durch die Rechnung. 3,5 Millionen Euro wollte Stuttgart haben. Eine Summe, die die knappen Knappen nicht aufbringen konnten, ohne an anderer Stelle zu große Abstriche zu machen.

Stattdessen blieb Churlinov kurz bei den Stuttgartern, ehe er im Sommer zum FC Burnley wechselte. In den ersten Spielen kam der 22-Jährige zu seinen Einsätzen, musste jetzt aber einen herben Rückschlag hinnehmen. Churlinov wird lange fehlen.

Ex-Schalke-Star Churlinov droht lange Pause

Beim vergangenen Spiel gegen Preston North End fehlte Churlinov im Kader. Burnley-Coach Vincent Kompany gab nicht bekannt, welche Art von Verletzung der nordmazedonische Nationalspieler erlitten hat.

„Wir denken leider, dass er einige Zeit fehlen wird“, so die Belgien-Legende. Wie lange er genau fehlen wird, erklärte dann Churlinov in den sozialen Medien selbst.

„Hey Clarets, ich werde wegen einer Verletzung für zwei Monate nicht auf dem Platz sein. Lasst uns gemeinsam die Mannschaft unterstützen. Ich werde alles geben, um so schnell wie möglich wieder da zu sein“, schreibt Churlinov.

Unter dem Beitrag wünschen ihm zahlreiche Schalke-Fans eine gute Besserung. Darunter auch der Instagram-Account des S04.

