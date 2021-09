FC Schalke 04: Ex-S04-Publikumsliebling lässt die Herzen der Fans höher schlagen – „Wie ich ihn vermisse“

Er war beim FC Schalke 04 jahrelang der absolute Fanliebling. Immer wieder ließ er sich in Gelsenkirchen blicken und ist auch der Botschafter des Vereins.

Die S04-Fans freuten sich über eine Botschaft eines ehemaligen Publikumlieblings. Foto: IMAGO / photoarena/Eisenhuth

Atsuto Uchida, von den Schalke-Fans nur liebevoll „Uchi“ genannt, meldete sich jetzt zu Wort und hat eine besondere Botschaft für einen neuen Spieler der Knappen.

Ex-S04-Publikumsliebling lässt Herzen der Fans höher schlagen

Mit Ko Itakura spielt endlich wieder ein Japaner im Schalke-Trikot – dachten sich viele Fans. Der japanische Nationalspieler war der 15. Neuzugang beim Bundesliga-Absteiger.

Bei seiner Verpflichtung wurden sofort Erinnerungen wach, denn mit japanischen Verteidigern hat der S04 sehr gute Erfahrungen gemacht. Sieben Jahre lang spielte nämlich Uchida für die Knappen und avancierte zum Publikumsliebling.

Nicht nur die Fans freuten sich über Itakuras Ankunft, sondern auch „Uchi“. In einer Video-Botschaft wendete sich der ehemalige S04-Star an den Neuzugang. „Herzlich Willkommen auf Schalke, Ko. Ich grüße dich als S04-Markenbotschafter. Auf Schalke erwarten dich wunderbare Fans und ein tolles Stadion“, so Uchida.

„Gebt euer Bestes und Glück Auf!“

Und der Japaner weiter: „Eines Tages werde ich dich und Schalke besuchen. An das Team noch einen Gruß. Gebt euer Bestes und Glück Auf!“

In Gelsenkirchen ist der ehemalige Nationalspieler herzlichst willkommen. Das zeigen auch die Kommentare unter dem Beitrag auf Twitter. „Wie ich den Typen vermisse“, „Tolle Worte“ und „Ich liebe Uchi“ schreiben die S04-Fans.

Atsuto Uchida spielte sieben Jahre für den FC Schalke 04. Foto: IMAGO / DeFodi

Nur kurze Zeit nachdem das Video veröffentlicht wurde, gab es eine schlechte Nachricht um Neuzugang Itakura. >>> Hier erfährst du, was passiert war.

