Max Meyer: Wechsel perfekt! Nimmt die Karriere des Ex-S04-Stars an SEINER Seite jetzt wieder Fahrt auf?

Da werden die Fans des FC Schalke 04 hellhörig. Max Meyer hat einen neuen Verein gefunden. Nach seinem kurzen Engagement beim 1. FC Köln war der Ex-S04-Star zuletzt vereinslos. Nun hat sich das geändert.

Max Meyer hat nämlich einen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul unterschrieben. In der Türkei wird er dabei auf einen weiteren ehemaligen Schalke-Star treffen.

Max Meyer: Bei diesem Wechsel dürften die Schalke-Fans ganz genau hinschauen

Fenerbahce hat sich gleich doppelt verstärkt: Neben Mergim Berisha wechselt eben auch Meyer an den Bosporus. Das hat der türkische Erstligist offiziell bestätigt.

Für Meyer wäre es die dritte Chance, seine Karriere nach einem beispiellosen Absturz wieder ans Laufen zu kriegen. Nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 fiel der von seinem Berater als „Weltklassespieler“ titulierte Profi in ein Loch.

Bei Crystal Palace kam er am Ende nur noch bei U23 zum Einsatz. In seinem halben Jahr in Köln absolvierte er lediglich drei Spiele über die volle Distanz und verbrachte die meiste Zeit auf der Bank.

An der Seite eines weiteren ehemaligen Schalkers will er nun wieder durchstarten. In Istanbul wird der 25-Jährige nämlich gemeinsam mit Mesut Özil auflaufen. Özil, der Schalke 2008 verließ, spielt seit Anfang des Jahres in der Türkei, nachdem er bei Arsenal London nicht mehr zum Einsatz kam.

Max Meyer: Der Absturz eines großen Talents

Meyer galt zu seiner Zeit bei den Königsblauen als großes Talent. Von 2009 bis 2013 durchlief er die Jugendmannschaften der Knappenschmiede. Anschließend feierte er unter dem damaligen Trainer Jens Keller sein Profidebüt.

Beim Poker um seine Zukunft verzockte er sich dann allerdings: Meyer schlug mehrere Angebote des FC Schalke 04 aus, in der Hoffnung, ein großer Verein würde sich melden. Am Ende ging es nach England zu Crystal Palace, wo er einen Tiefschlag nach dem anderen erlebte. (mh)