FC Schalke 04: Fan-Liebling sendet letzte Abschieds-Botschaft – Fans gerührt „Vergiss uns nicht“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Viele Fans befürchteten bereits, dass Matthew Hoppe den FC Schalke 04 verlassen würde. Als dann die offizielle Mitteilung folgte, war der Schock dennoch groß.

Nun sendet der Fan-Liebling nochmal ein paar rührende Worte an den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Matthew Hoppe verlässt S04 mit DIESEN Worten

Im jungen Alter von 16 Jahren kam Matthew Hoppe zum S04 und wollte so richtig durchstarten. Doch auch er tat sich beim gebeutelten Pottklub schwer, in Fahrt zu kommen.

Dann kam kurz vor dem Bundesligastart der Gold Cup in Amerika und der Youngster zeigte, was in ihm steckte. Mit dem Sieg in der Tasche, reiste er voll motiviert zurück zu den Königsblauen.

FC Schalke 04: Matthew Hoppe sagt "Tschüss". Foto: IMAGO / Noah Wedel

Doch inzwischen waren mit Marius Bülter und Simon Terodde zwei erfahrene Profi-Spieler gekommen, die sich bereits durch gute Leistungen verdient gemacht hatten – und wieder war für Hoppe nur ein Platz auf der Bank frei.

Somit sah der 19-Jährige seine Felle wegschwimmen und entschied sich, den Schritt ins Ausland zu RCD Mallorca zu wagen. Jedoch nicht ohne sich mit rührenden Worten bei seinen Fans zu verabschieden. Zu einem Abschieds-Video auf seinem Instagram-Profil schreibt er: „Liebe Schalker, schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass ich den Verein verlasse.“

Und weiter: „Danke an die besten Fans der Welt und die großartigen Menschen in Gelsenkirchen für eure ständige Unterstützung und dafür, dass ihr euer Vertrauen in einen jungen Mann aus Kalifornien gesetzt habt.“

Zum Ende wünscht er dem Verein noch alles Gute für die Zukunft: „Ich wünsche euch eine schnelle Rückkehr in die Bundesliga. Ihr werdet für immer in meinem Herzen sein.“

FC Schalke mit durchwachsener Leistung in der zweiten Bundesliga

Viele Fans sind gerührt von der Abschieds-Botschaft, haben jedoch eine Bitte: „Vergiss uns nicht“. Manche hoffen sogar auf ein Comeback in königsblau.

Auch ohne Matthew Hoppe will der S04 den Wiederaufstieg in die Erste Liga schaffen, doch bislang waren die Leistungen sehr durchwachsen.

Zwei Niederlagen, zwei Siege und ein Unentschieden ergeben aktuell Rang 9 in der Tabelle. Zunächst geht es jetzt erstmal für zwei Wochen in die Länderspielpause. Fünf Spieler stehen Trainer Dimitrios Grammozis in dieser Zeit nicht zur Verfügung.

Pünktlich zum nächsten Spieltag am 12. September sind aber alle wieder da, wenn es zum SC Paderborn geht. (cg)