FC Schalke 04: Offiziell! S04 verlängert mit Talente-Duo

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 ist enorm wichtig, weil es jedes Jahr immer wieder große Talente zum Profiteam der Königsblauen schaffen. Damit es auch so weiter geht, wurden jetzt die Verträge von zwei weiteren Eigengewächsen verlängert.

Die U19-Spieler Ngufor Anubodem und Emmanuel Gyamfi wurden für ihre starken Leistungen in diesem Jahr belohnt und werden auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 auflaufen.

FC Schalke 04 verlängert mit Talente-Duo

In den vergangenen Wochen hatte Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung beim FC Schalke 04, ordentlich was zu tun. Der ehemalige S04-Profi musste gute und schlechte Nachrichten an die Talente weitergeben. Viele junge Spieler werden den Revierklub im Sommer verlassen, andere hingegen wurden für ihre guten Leistungen belohnt.

Dazu reihen sich nun zwei weitere Talente des S04 ein. „Wir freuen uns, dass wir zwei weitere Leistungsträger der aktuellen U19-Mannschaft an den Verein binden konnten“, sagt Mathias Schober. „Wir sind überzeugt, dass die Jungs nun auch im Seniorenbereich die nächsten Entwicklungsschritte gehen.“

Ngufor Anubodem, der Außenverteidiger ist und Emmanuel Gyamfi, der auf der Außenbahn flexibel einsetzbar ist, waren in der U19-Bundesliga aus der Startelf der Mannschaft von Trainer Norbert Elgert nicht mehr wegzudenken.

Pokalerfolg für U19 noch möglich

Anubodem und Gyamfi absolvierten bislang alle 19 Pflichtspiele für die U19 des FC Schalke 04. Eine Partie steht für die Junioren der Königsblauen noch aus. Am 30. April (11 Uhr) steht das Finale des DFB-Pokals in Potsdam gegen den 1. FC Köln an. Dann kann der S04-Nachwuchs eine enttäuschende Saison immerhin noch positiv beenden. In der U19-Bundesliga verpassten Anubodem, Gyamfi und Co. mit dem 3. Platz nur knapp die Endrunde um die deutsche Meisterschaft.

Die beiden S04-Talente werden in der kommenden Saison dann für die U23 zum Einsatz kommen, da sie für die U19 nicht mehr spielberechtigt sind. Bis wann die Verträge von Anubodem und Gyamfi verlängert wurden, hat der FC Schalke 04 nicht verkündet.

Besonders interessant: Anubodem hat einen Bruder, der aktuell ebenfalls noch bei den Knappen spielt. Die Betonung liegt auf noch, da U17-Talent Takang Anubodem zur kommenden Saison zu einem Revierrivalen wechseln wird.