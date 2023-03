FC Schalke 04: Talent macht die Biege! ER wechselt ausgerechnet zum nächsten Revierrivalen

Beim FC Schalke 04 gibt es zahlreiche Talente in der Knappenschmiede, die früher oder später den Sprung zu den Profis schaffen könnten und denen eine steile Karriere bevorsteht. Das zeigte sich auch in der Vergangenheit immer wieder. Leroy Sane, Manuel Neuer oder Julian Draxler sind nur drei von vielen Beispielen.

Auch bei Takang Anubodem hatte der FC Schalke 04 diese Hoffnung. Der Youngster, der bei der U17 der Königsblauen im Einsatz ist, wechselt jetzt ausgerechnet zu einem Revierrivalen des S04.

FC Schalke 04: Abgang von S04-Talent offiziell

Borussia Dortmund, FC Schalke 04 und jetzt VfL Bochum: Takang Anubodem von der U17 des S04 wird ab der kommenden Saison für den dritten Revierklub in seiner noch jungen Karriere spielen. Bei den Bochumern wurde der 16-Jährige mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Wie lange der geht, hat der Klub nicht bekannt gegeben.

++ FC Schalke 04: Verletzung schlimmer als gedacht? S04 bangt um Leistungsträger ++

„Der VfL ist ein sehr familiärer Klub, der viel Wärme ausstrahlt. Ich bin sehr, sehr stolz, ab Sommer ein Teil dieses Vereins sein zu dürfen. Bochum hat mir eine vielversprechende Perspektive aufgezeigt, wofür ich sehr dankbar bin. Ich freue mich auf die kommenden Jahre und hoffe, lange beim VfL zu spielen“, freut sich Anubodem.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Bochum ist man von Anubodem begeistert, der mit seinem Spieltyp „extrem gut zu unserer Philosophie passt. Wir freuen uns, dass sich Takang für den VfL-Weg entschieden hat. Er ist ein hochveranlagter Spieler, der sich beim Westdeutschen U17-Meister behaupten konnte und alle Ligaspiele absolviert hat.“

Anubodem kämpft mit S04 noch um die Meisterschaft

Doch bevor Anubodem zum VfL wechselt, trifft er nach dem souveränen Gewinn der Westdeutschen B-Junioren-Meisterschaft mit dem FC Schalke 04 im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft auf Arminia Bielefeld.

Mehr News für dich:

In der laufenden Saison stand das Talent in allen 15 Spielen der B-Junioren Bundesliga in der Startelf, absolvierte bis auf ein Spiel immer die kompletten 90 Minuten.