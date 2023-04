Ex-Schalke-Star droht das bittere Aus – kommt es zu einer S04-Rückkehr?

Mit dem FC Schalke 04 feierte er den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga, musste aber nach seiner Leihe wieder zu seinem Stammklub. Dort wurde er weiter verkauft, feierte den nächsten Aufstieg – dieses Mal in die Premier League. Anders als zu seiner Zeit bei den Königsblauen kann er sich jetzt aber gar nicht drauf freuen.

Viele Fans des FC Schalke 04 wissen sicherlich schon, von welchem Spieler die Rede ist: Darko Churlinov. Der Nordmazedonier war in der 2. Liga ein Publikumsliebling. Bei seinem aktuellen Klub, dem FC Burnley, steht der Flügelstürmer aber mittlerweile wieder vor dem Aus. Im Sommer könnte eine Rückkehr nach Gelsenkirchen folgen.

Ex-Schalke-Star Churlinov droht Aus in England

13 Einsätze in drei Wettbewerben, davon vier in der Startelf, kein Tor und keine Vorlage: Das ist die traurige Bilanz von Ex-Schalke-Star Darko Churlinov beim FC Burnley in der laufenden Saison. Der englische Zweitligist, der mittlerweile den Aufstieg in die Premier League geschafft hat, hatte große Hoffnungen in den nordmazedonischen Flügelstürmer. Die Erwartungen konnte der 22-Jährige jedoch nicht erfüllen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Heimlich, still und leise – S04 verlängert Vertrag von Hoffnungsträger

Lange fiel Churlinov verletzungsbedingt immer wieder aus. Oftmals stand er nicht einmal im Kader oder saß die kompletten 90 Minuten unter der ehemaligen Fußball-Legende und heutigen Burnley-Coach Vincent Kompany nur auf der Bank.

Am 15. April feierte er nach mehr als fünf Monaten Verletzungspause sein Comeback. Nach 72 Minuten war das Spiel beim FC Reading (0:0) für Churlinov wieder vorbei. Wer dann dachte, dass die Partie der Wendepunkt für die einstige S04-Leihgabe war, der irrt sich. In den drei Begegnungen danach, darunter auch das Spitzenspiel gegen die Blackburn Rovers am Dienstag (25. April) stand Churlinov erneut nicht im Kader.

Churlinov-Rückkehr zum S04?

Beim Premier-League-Aufsteiger wird Churlinov sicherlich keine Zukunft mehr haben. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr zum FC Schalke 04. Die Verantwortlichen beider Klubs sollen bereits erste Gespräche geführt haben. Knackpunkt dürfte sicherlich die Ablösesumme sein. Burnley zahlte im vergangenen Sommer 3,5 Millionen Euro an den VfB Stuttgart. Für den klammen S04 wäre das schon fast unmöglich – vor allem bei einem Abstieg in die 2. Liga.

Aufstiegsheld beim FC Schalke 04, aussortiert beim FC Burnley: Bei Darko Churlinov läuft es nicht. Foto: IMAGO/News Images

Eine Leihe ist wohl am wahrscheinlichsten. So wie es Schalke in den vergangenen Jahren gehandhabt hatte, wird es dazu wohl auch eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht geben.

Mehr News für dich:

Während die S04-Fans sich über eine Rückkehr mehr als nur freuen würden, sind die Anhänger vom FC Burnley enttäuscht über den Transfer des Flügelflitzers. In den sozialen Medien wird Churlinov als der größte Flop der Saison bezeichnet.