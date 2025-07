Irre Entwicklung! Ex-Schalke-Flop wechselt plötzlich für XXL-Summe

Bei FC Schalke 04 stand schon so mancher Spieler unter Vertrag, der bei Königsblau nicht in Fahrt kam, sich nicht durchsetzen konnten und sich nach seiner Zeit auf Schalke mächtig entwickelt hat. Einen solchen Fall bekommt Schalke nun einmal mehr vor Augen geführt.

Jean-Clair Todibo, ehemaliger Spieler der Knappen, hat einen bemerkenswerten Karriereweg hinter sich. Der Ex-Schalke-Profi wechselte kürzlich für 40 Millionen Euro zu West Ham United in die Premier League. Zuvor war der Defensiv-Akteur ein halbes Jahr an die „Hammers“ ausgeliehen.

Schalke ließ das Potenzial ungenutzt

Im Winter 2020 lieh Schalke den damals noch jungen Todibo vom FC Barcelona aus. Für die sechsmonatige Leihe zahlte Schalke 1,5 Millionen Euro. Die vereinbarte Kaufoption von etwa 25 Millionen Euro nutzte der Klub nach lediglich acht Einsätzen jedoch nicht.

Nach seiner Rückkehr zu Barcelona wurde Todibo zunächst weiter verliehen. Erst Benfica Lissabon, dann OGC Nizza. Im Sommer 2021 wechselte der Verteidiger schließlich fest nach Nizza für 16,5 Millionen Euro. Dieser Schritt wurde zum entscheidenden Meilenstein für seine Karriere.

Während Todibo in Nizza aufblühte, konnte er sich auf Schalke nicht gegen Ozan Kabak, Matija Nastasic und Salif Sane durchsetzen. Der Klub beendete die Saison 2019/2020 lediglich auf dem zwölften Platz. Nur ein Jahr später stieg Schalke nach einer katastrophalen Spielzeit als Tabellenletzter in die 2. Bundesliga ab. Für Todibo hingegen ging es immer weiter bergauf.

Todibo gehört zu Frankreichs Defensiv-Elite

Mittlerweile hat Todibo zwei Länderspiele für Frankreich absolviert. Seine bisherigen Transfererlöse belaufen sich auf insgesamt 61 Millionen Euro. Schalke hingegen blieb von seiner Entwicklung unberührt – ein weiteres Beispiel für unglückliche Transferentscheidungen des Klubs.

West Ham United plant, Todibo als zentrale Stütze für die Zukunft einzusetzen. Nach einer durchwachsenen Premier-League-Saison wollen die Londoner mit ihm den Weg zurück ins internationale Geschäft schaffen.

