FC Schalke 04 in großer Sorge – muss S04 den Sieg teuer bezahlen?

Dem FC Schalke 04 ist der Befreiungsschlag gelungen. Hertha BSC schossen die Königsblauen mit 5:2 ab und springen damit vorerst auf den Relegationsplatz. Doch die Freude der Schalker wird ein wenig betrübt. Grund dafür sind gleich mehrere Verletzungen.

Während der Partie musste Schalke-Trainer Thomas Reis gleich mehrfach wechseln. Bei S04 sorgt man sich um Keeper Ralf Fährmann, Torschütze Tim Skarke und Außenverteidiger Cedric Brunner. Reis gab nach dem Spiel ein Update.

FC Schalke 04: Sorgen um Fährmann, Skarke und Brunner

Der vielumjubelte 5:2-Erfolg gegen die Hertha könnte für S04 noch bittere Folgen haben. Schon in der ersten Halbzeit musste Ralf Fährmann runter. In der 36. Minute griff der Keeper sich an den Oberschenkel und ging vom Platz. Alexander Schwolow kam für ihn rein.

+++ FC Schalke 04: Ausgliederung? Hertha-Fans richten trotz Rivalität warnende Botschaft an S04 +++

„Bei Ralle war es eine muskuläre Geschichte. Da muss man abwarten“, sagte Reis nach dem Spiel und befürchtet: „Ich denke, dass es bis Sonntag sehr eng wird.“ Nächste Woche Sonntag (23. April) ist Schalke zu Gast beim SC Freiburg.

Doch Ralf Fährmann ist nicht das einzige Sorgenkind beim FC Schalke 04. Auch Tim Skarke konnte nach dem Pausentee nicht mehr weiterspielen. Der Torschütze zum 1:0 blieb in der Kabine, für ihn kam Kenan Karaman. „Bei Tim Skarke ist es eine Fleischwunde. Das sah nicht so optimal aus“, so Reis.

So ist der Stand bei Brunner

Verletzter Nummer drei ist Cedric Brunner. Der Rechtsverteidiger fiel nach einem Zweikampf auf die linke Schulter und musste ausgewechselt werden. „Bei Cedric war – Stand jetzt – nichts, dass die Schulter raus ist oder sonstiges. Ich glaube, er ist auf die Schulter gefallen in einem Zweikampf. Da muss man abwarten.“

Mehr News:

Ob das Trio gegen Freiburg ausfällt oder einsatzfähig ist, wird die Trainingswoche zeigen. Kurz nach dem Spiel wollte Reis noch keine genaue Prognose abgeben. „Die nächsten Tage werden darüber entscheiden, ob der ein oder andere einsatzfähig ist“, sagte Reis.