FC Schalke 04: Brisante Fährmann-Meldung sorgt bei Fans für Aufregung – „Keine gute Idee“

Er ist einer der Gewinner der Rückrunde beim FC Schalke 04, rettete den Königsblauen schon einige Punkte und ist für viele Fans schon jetzt eine Klub-Legende: S04-Keeper Ralf Fährmann.

Der Torhüter wurde von S04-Coach Thomas Reis zu Beginn der Rückrunde wieder ins Tor gestellt und bekam auch viel Lob von allen Seiten. Nun gibt es eine brisante Meldung zu Fährmann. Denn die Königsblauen planen bei einem Abstieg, mit dem Torwart als Nummer eins in die 2. Liga zu gehen.

FC Schalke 04: Brisante Fährmann-Meldung

In der vergangenen Spielzeit war Ralf Fährmann nur in acht Partien im Kasten des FC Schalke 04. Die Knappen verpflichteten in der 2. Liga Martin Fraisl, der sich zum Stammtorhüter etablierte. Das gleiche Schicksal drohte sich auch nach dem Wiederaufstieg zu wiederholen. S04 lieh nämlich zu Beginn der Saison Alexander Schwolow aus, der bis zur Hinrunde in allen Partien im Tor stand, seit der Rückrunde aber für Fährmann weichen musste.

Die S04-Legende macht seine Arbeit bislang mehr als nur gut. In neun Begegnungen blieb er fünf Mal ohne Gegentor, kassierte bislang nur neun Treffer. Fährmann rettete seiner Mannschaft viele Punkte im Abstiegskampf und war zuletzt bei der 0:2-Pleite sogar der beste Schalker.

Auch die Klub-Führung ist mit dem Keeper zufrieden. So berichtet die „SportBild“, dass der 34-Jährige auch bei einem Abstieg in die zweite Liga weiterhin als Nummer eins eingeplant sei. In Gelsenkirchen hat Fährmann noch einen Vertrag bis Sommer 2025 – die nächste Saison wäre also seine letzte beim S04.

Fans sind gespalten

Wie es bei einem Klassenerhalt mit Fährmann beim FC Schalke 04 weitergeht, ist jedoch unklar. Möglich ist es, dass Königsblau in der nächsten Saison in der Bundesliga dann einen neuen Torhüter verpflichten wird. Da Schwolow nach seiner Leihe ohnehin zu Hertha BSC zurückkehren wird, muss S04 auf der Position also sowieso nachlegen.

Die Meldung, dass Schalke auch bei einem Abstieg mit Fährmann als Nummer eins plane, sorgt bei der Anhängerschaft für Aufregung. Bei vielen Fans ist der Torwart beliebt, weshalb die Entscheidung auch „die einzig richtige ist“, wie ein Anhänger auf Twitter schreibt. Andere stimmen zu: „Ein Ralf Fährmann in seiner aktuellen Form (Stuttgart-Patzer ausgenommen) wäre für mich aktuell der beste Torwart der 2. Liga“, „Finde ich gut. Er spielt konstant stark und ist zuverlässig“ und „Hat er sich verdient. Er macht seine Arbeit bislang souverän“.

Doch es gibt auch kritische Stimmen, die Fährmann weder bei einem Abstieg noch bei einem Klassenerhalt im Kasten sehen wollen. „Ich liebe Ralle, aber das halte ich für absolut keine gute Idee“, „Finde ich nicht gut. Wir brauchen endlich mal wieder eine langfristige Nummer eins“ und „Bei Abstieg ok, bleiben wir in der Liga, brauchen wir auf der Position zusätzliche Nummer-eins-Qualitäten“, heißt es weiter in den sozialen Netzwerken. Eine Entscheidung, die sicherlich auch weiterhin für Aufregung sorgen dürfte. Schließlich ist neben dem Trainer-Posten auch die Torwart-Position immer eine, über die auf Schalke viel diskutiert wird.