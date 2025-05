Verliert Borussia Dortmund seinen Torwart? Jetzt gibt es eindeutige Signale

Auf vielen Positionen hat Borussia Dortmund Probleme. Im Tor nicht. Hinter Star-Keeper Gregor Kobel steht mit Alexander Meyer einer der besten Ersatztorhüter der Bundesliga parat. Doch immer wieder stellt sich die Frage: Wie lange noch?

Immer wieder klopfen Konkurrenten bei Meyer an, locken mit einem Stammplatz. Auch in diesem Sommer müssen die Fans von Borussia Dortmund wohl nicht um ihre Nummer 2 bangen. Denn nun gibt es klare Indizien für einen Verbleib für mindestens ein weiteres Jahr.

Borussia Dortmund: Entwicklung bei Meyer

In der Bundesliga herrscht Einigkeit: Eigentlich ist Alexander Meyer zu gut für die Bank. Mit 34 Jahren bereits im Herbst der Profi-Karriere angekommen, präsentiert er sich immer wieder als sicherer Rückhalt, wenn er gebraucht wird (hier mehr). Und das wurde er oft. 25 Mal vertrat er Gregor Kobel, der immer wieder wegen kleinerer Wehwechen ausgefallen war. In der aktuellen Saison stand er dreimal im BVB-Tor.

Mit Blick auf das nahende Sommer-Transferfenster stellt sich nun einmal mehr die Frage: Ist Meyer weiter glücklich mit seiner Rolle als Ersatzmann oder will er sich noch einmal als Stammkraft beweisen? Die Möglichkeiten sind da. Immer wieder fragen Klubs aus Deutschlands ersten beiden Ligen an. Manche dieser Angebote, so hört man, brachten ihn sogar ins Grübeln. Am Ende entschied er sich aber stets gegen einen Wechsel.

Verbleib beim BVB immer wahrscheinlicher

Und dieses Jahr? Ein Abgang würde den BVB hart treffen. Denn Ersatzkeeper, die auf Top-Niveau spielen und sich dennoch ohne Murren auf die Bank setzen, sind eine Seltenheit. Obendrein bahnt sich bereits der Abgang von Torwart-Talent Marcel Lotka an (hier mehr) – geht auch Meyer, hätte man ein Problem.

Die Chancen stehen aber offenbar wieder sehr gut, dass Borussia Dortmund weiter auf seine renommierte Nummer 2 setzen kann. Im Privatleben nämlich steht Alex Meyer vor einem großen Schritt, auf den er sich schon lange freut. Seine Freundin, Fashion-Influencerin Jennifer Saro, zelebriert auf Instagram gerne und viel ihre Liebe zum BVB-Torwart. Ihre jüngsten Stories verraten auch: Sie packt derzeit ihre Sachen, wird bald von ihrem Noch-Wohnsitz Berlin zu Alex Meyer nach Dortmund ziehen.

Ein Zusammenzug mit der Lebenspartnerin ist ein deutliches Indiz, dass Meyer vorerst in Dortmund wohnen bleiben will. Natürlich könnte er von dort aus auch nach Gelsenkirchen oder Bochum pendeln. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass er trotz verlockender Angebote seinen Vertrag bis 2026 erfüllt. Mindestens.