Borussia Dortmund: Jetzt ist es raus! BVB steht bitterer Torwart-Verlust bevor

Auf der Torwart-Position ist Borussia Dortmund mit einer Luxus-Situation gesegnet. Gregor Kobel gehört zu den besten Keepern Europas, sein Vertreter Alexander Meyer glänzt als perfekter Backup. Dahinter lauert mit Marcel Lotka noch ein großes Talent auf seine Chance.

Doch so wird es wohl nicht mehr lange bleiben. Bei Borussia Dortmund kommt Bewegung zwischen die Pfosten. Während Kobel mit einem Topklub flirtet, hat sich Lotka offenbar schon entschieden: Er will den BVB mangels Perspektive verlassen.

Borussia Dortmund droht Torwart-Abgang

Für einen 23-Jährigen blickt Marcel Lotka bereits auf eine bewegte Karriere zurück. Fünf verschiedene Vereine sah das Ruhrpoot-Kind bereits in seiner Jugend, verließ die Heimat schließlich ganz und wechselte nach Berlin zur Hertha. Dann wurde es richtig kurios. 2022 unterschrieb das Torhüter-Talent in Dortmund, kurz darauf spülte ihn eine Torwart-Krise in Berlin in die Bundesliga.

Zwischen den Pfosten der Hauptstädter überzeugte er auf Anhieb – doch eine Zukunft hatte er dort nicht. Schließlich stand der Wechsel zum BVB schon fest. Und so wurde Lotka vom Bundesliga-Stammtorwart zum Drittligisten. Obendrein sah er sich in Dortmund neuer, hochtalentierter Konkurrenz ausgesetzt. Gegen die setzte er sich zwar durch, der Sprung nach ganz oben blieb ihm aber stets verwehrt.

„Keine Sorgen, dass er einen vernünftigen Verein findet“

Gegen Kobel und Meyer ist bei Borussia Dortmund kein Kraut gewachsen. Und auch wenn es um Kobel nun Abgangsgerüchte gibt (hier mehr dazu), sieht der Schlussmann hier nicht mehr die Perspektive, die er sich beim BVB wünscht. Auch wenn er in der Drittliga-Vertretung Woche für Woche überzeugt, gibt es keine reele Hoffnung auf einen dauerhaften Platz als Nummer 2 oder mehr.

Und so folgt nun, was folgen muss: Marcel Lotka plant seinen Abgang. Schon im vergangenen Sommer hegte er Abschiedsgedanken, nun wird es konkret. Das bestätigte auch der Sportliche Leiter der U23, Ingo Preuß. Auf Nachfrage des „Kicker“, ob der Torwart im kommenden Sommer gehen wird, sagte er ganz ehrlich: „Ich befürchte fast. Aber ich mache mir da keine Sorgen, dass er einen vernünftigen Verein findet.“

Ein erster Interessent soll auch schon da sein. Laut „Kicker“ hat der 1. FC Köln den Keeper von Borussia Dortmunds U23 im Auge.