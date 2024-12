Borussia Dortmund: Pikantes Gerücht! Ex-Bundesliga-Star zum BVB?

Das Fußballjahr 2024 neigt sich dem Ende und das Winter-Transferfenster steht kurz bevor. Auch bei Borussia Dortmund könnte etwas passieren. Angesichts der enttäuschenden Hinrunde und der großen Personalprobleme werden sich die BVB-Bosse mit Sicherheit auf dem Markt umsehen.

Die große Baustelle bei Borussia Dortmund sind zweifelsohne die Innenverteidiger. Dort wird sich der Revierklub wohl am ehesten verstärken. Und doch könnte Schwarz-Gelb auch bei einem Ex-Bundesliga-Star für eine andere Position zuschlagen.

Borussia Dortmund heiß auf Ex-SGE-Star?

Im Sommer 2023 war er über Wochen hinweg im Mittelpunkt: Randall Kolo Muani verzauberte die Bundesliga in der Saison 2022/23 und schoss Eintracht Frankfurt in die Champions League. Anschließend wechselte er für über 90 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Doch das fußballerische Glück hat er in der französischen Hauptstadt (noch) nicht gefunden.

Mit Blick auf das anstehende Winter-Transferfenster kommen deshalb vermehrt Gerüchte rund um einen möglichen Abgang des Ex-Frankfurters auf. Kolo Muani soll in Paris nicht zufrieden sein und auch PSG soll den Angreifer bei einem passenden Angebot abgeben wollen.

Laut Transferexperte Ekrem Konur sollen der FC Arsenal, Newcastle United, West Ham United, Manchester United, AS Monaco, Juventus Turin und SSC Napoli den früheren Frankfurter auf ihrer Liste haben. Aus der Bundesliga haben sowohl RB Leipzig als auch der BVB den Angreifer offenbar auf der Liste.

Kolo-Muani-Wechsel unrealistisch

Der 26-Jährige hat seine Qualitäten bereits in der Bundesliga unter Beweis gestellt und kennt die Liga. Eine Rückkehr nach Deutschland könnte für ihn also durchaus Sinn ergeben. Für den BVB hingegen wohl kaum. Denn mit Maximilian Beier und Serhou Guirassy hat Schwarz-Gelb erst im Sommer zwei absolute Top-Stürmer geholt. Dazu lässt Trainer Nuri Sahin kaum mit Doppelspitze spielen.

Ohnehin dürften die BVB-Bosse ihr Fühler erst nach einer defensiven Verstärkung ausstrecken. Offensiv ist Schwarz-Gelb mehr als gut aufgestellt. Doch die Abwehr macht den Westfalen immer wieder Probleme. Dass Kolo Muani also letztlich in Dortmund landet, ist derzeit wohl kaum realistisch.