FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Vetlins-Arena bebt – S04 mit schneller Reaktion

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Es war kein so toller Saisonstart für den FC Schalke 04. Kann sich der S04 gegen Fortuna Düsseldorf aus der Mini-Krise schießen?

Am Samstag (28. August) empfängt der FC Schalke 04 am 5. Spieltag der 2. Liga Fortuna Düsseldorf.

FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker

Kann der S04 wieder in die Erfolgsspur kommen oder gibt es den nächsten Dämpfer gegen Fortuna Düsseldorf?

Am Samstag (28. August) empfängt der FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Alle Infos zum 2. Ligaspiel zwischen FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf gibt’s bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------------

Schalke – Düsseldorf 1:1 (-:-)

Tore: 0:1 Appelkamp (12'), 1:1 Bülter (15')

-----------------------

Die Aufstellungen:

Schalke: Fährmann – Thiaw, Itakura, Kaminski – Churlinov, Ouwejan – Palsson, Drexler, Zalazar – Bülter, Terodde

Düsseldorf: Kastenmeier – Zimmermann, Nedelcu, Klarer, Koutris – Prib, Tanaka – Narey, Appelkamp, Klaus – Hennings

--------------------

20' So eine Anfangsphase sieht man als Fußballfan doch gern. Den Knappen dürfte es auch einiges an Selbstvertrauen geben, dass man auf einen Rückschlag sofort eine Antwort gefunden hat.

15' Tooooooooor für Schalke 04!

Tor für die Knappen und das Stadion bebt. Die schnelle Antwort. Brutaler Fehler von Klarer, dem der Ball zu weit wegprallt. Terodde geht dazwischen und hat dann den Blick für Bülter, der eiskalt trifft.

12' Tooooooooor für Fortuna Düsseldorf!

Und dann kommt es, wie es kommen muss. Appelkamp bekommt von Itakura zu viel Platz und wird von Narey perfekt angespielt. Fährmann ist chancelos.

8' Im Anschluss an die Ecke muss der Keeper wieder gegen Terodde ran. Erneut zwingt der Stürmer ihn zu einer sensationellen Parade.

7' Trotz des Fehlstarts lassen sich die Schalker-Fans auf der Tribüne nicht hängen. Es ist sofort Stimmung in der Arena. Terodde hat dann auch noch die erste dicke Möglichkeit. Eine Ouwejan-Flanke rutscht durch, aber Kastenmeier hält.

1' Und los geht's.

20.29 Uhr: Die Spieler kommen aufs Feld. In wenigen Augenblicken geht es los.

20.09 Uhr: Vor dem Spiel hat sich Dimitrios Grammozis mit einer klaren Ansage an seine Spieler gewendet: „Bei allem Respekt vor Fortuna Düsseldorf: Wir spielen zu Hause, müssen selber versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen“, erklärte der Coach.

19.51 Uhr: In etwas über einer halben Stunde geht es los. Geht die Taktik der Knappen dieses Mal auf?

19.24 Uhr: Die Aufstellung der Knappen ist da. Grammozis vertraut auf seine Stammkräfte. Lediglich auf der Außenbahn darf zum Start heute Churlinov statt Ranftl von Beginn an ran.

17.53 Uhr: Auch für Dimitrios Grammozis wird es ein wichtiges Spiel. Besonders die Fans zählen den Coach mittlerweile an. Kann er sie doch noch von sich überzeugen?

16.21 Uhr: Schalke-Konkurrent HSV patzt erneut, kommt nur zu einem 0:0. Darmstadt gewinnt deutlich 4:0, Kiel siegt 3:0.

14.00 Uhr: Heute Nachmittag stehen drei Spiele in der zweiten Liga an: Heidenheim spielt gegen den HSV, Darmstadt empfängt Hannover und Aue ist in Kiel zu Gast.

12.03 Uhr: Vor dem Duell gegen die Fortuna hat Stürmer Marius Bülter ordentlich auf den Tisch gehauen. Was er zu sagen hatte, erfährst du hier >>>

Samstag, 28. August, 10 Uhr: Ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Morgen. Matchday für die Knappen. Wie wird die Partie heute ausgehen?

20.42 Uhr: Bis das Transferfenster geschlossen ist, dauert es nicht mehr lange. Schalke findet für zwei Topverdiener einfach keine Abnehmer. Das könnte zu einem Horrorszenario führen. Denn S04 droht nämlich ein Punktabzug. Erfahre hier mehr.

Kommt der FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf aus der Mini-Krise wieder raus? Foto: IMAGO / RHR-Foto

16.55 Uhr: Dimitrios Grammozis steht momentan sehr in der Kritik und brachte auf der Pressekonferenz mit einer Aussage viele S04-Fans auf die Palme. Hier erfährst du >>>, was er gesagt hat.

13.12 Uhr: Den Saisonstart haben sich die Schalker sicherlich anders vorgestellt. Zwei Niederlagen, ein Unentschieden und ein Sieg. Vier Punkte nach vier Spieltagen sind einfach zu wenig für den S04. Ob man gegen Fortuna Düsseldorf aus der Mini-Krise raus kommt?

-------------------------

Weitere News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Fans reiben sich über ehemaligen Trainer verwundert die Augen – „Es ist alles so absurd“

FC Schalke 04: Kampf um die Kabak-Millionen – ist ausgerechnet Borussia Dortmund der Schlüssel?

Max Meyer: S04-Fans spotten über Ex-Star – „Jetzt hat er nix“

-------------------------

Freitag, 27. August, 7.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur 2. Liga-Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.