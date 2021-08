FC Schalke 04: Bülter haut auf den Tisch! „Super scheiße!“

Vier Spiele, vier Punkte, 13. Platz – den Saisonstart hatte der FC Schalke 04 sich deutlich anders vorgestellt.

Am vergangenen Spieltag setzte es eine bittere 1:4-Klatsche bei Jahn Regensburg. Bei den Fans des FC Schalke 04 ist die Stimmung schon im Keller, bevor die Saison richtig an Fahrt aufnehmen konnte.

FC Schalke 04: Bülter will zurück in die Erfolgsspur

Nicht nur bei den Fans. Auch unter den Spielern des FC Schalke 04 herrschte nach dem Debakel in Regensburg große Ernüchterung, wie Stürmer Marius Bülter nun verrät.

„Das Spiel war natürlich super scheiße“, sagt der Schalke-Profi: „In der Kabine war die Stimmung nach dem Spiel im Keller. Auch auf der Rückreise wurde im Bus kaum geredet, weil alle sehr enttäuscht waren. Das sah man jedem einzelnen an.“

Nach der großen Enttäuschung folgte dann jedoch die Aufarbeitung des Geschehenen. „Nach einem Tag Pause sind wir Montag in die Video-Analyse gegangen“, erzählt der Angreifer des FC Schalke 04: „Dort wurden die Fehler klar angesprochen. Es waren dann vor allem die Führungsspieler, die auch im Mannschaftsrat sind, die dann bei der Analyse klar Stellung bezogen haben.“

Was dort konkret besprochen wurde, will Bülter nicht verraten. Er kann nur so viel sagen: „Es wurde klar angesprochen, was wir schlecht gemacht haben. Und da war viel Schlechtes dabei.“

FC Schalke 04: Bülter und Co. wollen Wiedergutmachung

Gleichzeitig wollen die Spieler des FC Schalke 04 sich von der herben Pleite nicht runterziehen lassen. „Wir haben alle das Gefühl, dass wir eine Mannschaft sind. Wir wollen das wiedergutmachen“, sagt Bülter.

Der 28-Jährige weiter: „Jeder von uns weiß, wie schlecht das war. Aber niemand steckt den Kopf in den Sand. Das Gute am Fußball ist, dass wir nur eine Woche später vor 25.000 Zuschauern zuhause die passende Antwort geben können.“

Diese Chance auf Wiedergutmachung bietet sich dem FC Schalke 04 am Samstagabend. Dann ist Fortuna Düsseldorf zu Gast in Gelsenkirchen. (dhe)