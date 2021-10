FC Schalke 04: Nach plötzlichem Tod von Kultfan (†51) – Familie sendet Hilferuf an S04-Fans!

Beim FC Schalke 04 war er ein bunter Hund und die „gute Seele“. Der plötzliche Tod von Kultfan Francesco Mattone (†51) im Juli war für viele Königsblaue ein Schock.

Am schwersten traf es natürlich die Familie des Verstorbenen. Dort hinterließ der langjährige Volunteer des FC Schalke 04 in vielerlei Hinsicht eine große Lücke. Auch finanziell geht es der Witwe und der gemeinsamen Tochter seither sehr schlecht.

Über die Abteilung Fanbelange des S04 sendet die Familie von Francesco Mattone nun einen Hilferuf.

FC Schalke 04: Nach Tod von Kultfan Francesco Mattone: Familie mit Hilferuf

„Das Leben und der Tod können manchmal einfach nur ungerecht sein“, trauerte die Fanabteilung im Juli, als die traurige Nachricht bekannt wurde. „Francesco, wir werden Dich vermissen und nie vergessen. Wir wünschen Deiner wunderbaren Familie alles erdenklich Gute und viel Kraft in diesen schweren Zeiten!“

Doch der Familie von Francesco Mattone (>> hier mehr zum plötzlichen Tod) geht es schlecht. Drei Monate nach dem Schicksalsschlag konstatiert die Abteilung Fanbelange: „Die Lücke für seine Frau Silke und seine Tochter Anna ist in Worten eigentlich nicht zu beschreiben.“

Schalke-Kultfan Francesco Mattone (l.) mit Sturmlegende Martin Max bei einer Abnehm-Aktion des S04 2017. Foto: Ina Fassbender/dpa

„Die Drei bildeten eine verschworene Einheit und waren in jeder Sekunde füreinander da“, erklärt das Team. „Silke und Anna unternehmen alles und kämpfen bewundernswert, um diese schwierige Situation zu meistern. Es gibt aber Dinge, die sind allein nicht zu schaffen und in diesem Fall ist es die momentane finanzielle Situation der Beiden.“

+++ Herber Karriereknick! Ex-S04-Star komplett außen vor +++

Auch mehrere 450-Euro-Jobs helfen nicht, um sich über Wasser zu halten. Ein Umzug aus der schon jetzt zu kleinen Wohnung in Gelsenkirchen ist ausweglos. Die hohen Kosten für die Beerdigung, eine Nachzahlung für das verkaufte Auto und eine anstehende Herz-Operation, so heißt es in einem langen Post der Fanabteilung und des Volunteer-Teams, belasten zusätzlich schwer.

„Insgesamt fehlt aktuell eine knapp 5-stellige Summe, damit Silke und Anna zumindest die groben finanziellen Sorgen los sind. Nur wenige von uns können sich vorstellen, was der Tod von Franco für ‚seine Mädels‘ bedeutet und wenn dann noch finanzielle Sorgen zu einem solchen Schicksalsschlag hinzukommen, bricht die Welt noch mehr zusammen.“

Deshalb rufen die Fanbetreuer des FC Schalke 04 nun auf: „Lasst uns in solch schwierigen Zeiten als Vereinsfamilie füreinander da sein, zusammenstehen und die Zwei unterstützen.“ Mit Spenden kann die gebeutelte Familie zumindest ein Stück weit von einer schweren Last befreit werden.

Du willst helfen? In diesem Post findest du alle nötigen Informationen: