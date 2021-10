FC Schalke 04: Fan-Wahnsinn bahnt sich an! So viele S04-Fans erwartet Hannover – „Das wird richtig scheppern“

Hannover 96 gegen den FC Schalke 04 – auf diese Partie darf sich ganz Fußballdeutschland freuen.

Am Freitag (18.30 Uhr) treffen nicht nur zwei große Traditionsklubs aufeinander. Wie der Stadionsprecher von Hannover nun durchsickern lässt, ist auch mit einer Mega-Welle von Fans des FC Schalke 04 zu rechnen, wie es sie seit einer gefühlten Ewigkeit nicht gab.

FC Schalke 04: Hannover erwartet S04-Fanmassen

Monatelang herrschte in den Stadien Tristesse. Die coronabedingt notwendigen Hygieneregeln erstickten jede Atmosphäre im Keim.

Die Zeit der leeren Ränge ist vorbei – auch beim FC Schalke 04. Foto: dpa

Die allmähliche Fan-Rückkehr in den letzten Wochen war Balsam für die Seele aller Fußball-Liebhaber. Jetzt bahnt sich mit einem großen Knall ein Comeback der Stimmung an, für die die Bundesliga weltweit bekannt ist.

So viele Schalker reisen nach Hannover

Hannover darf durch weitreichende Lockerungen seine HDI-Arena wieder komplett voll machen. Das nutzten nicht nur die 96-Fans. Auch die Schalker kauften die vorhandenen Tickets weg wie warme Semmeln.

Fans des FC Schalke 04 werden laut Prognosen am Freitag Hannover überschwemmen. Foto: dpa

Die Schalker sind schon seit Tagen voller Vorfreude (>> hier mehr). Doch was die Niedersachsen am Freitagabend rund um den Gästeblock erwarten, deutet der 96-Stadionsprecher jetzt an.

35.000 bis 40.000 Fans erwartet Frank Rasche, wie er in einem Talk mit S04-Kultquatscher Dirk Oberschulte-Beckmann sagt. Dann folgt der Hammer: Rasche deutet an, dass die Schalker auf dem besten Weg sind, die Partie zu einem königsblauen Heimspiel zu machen.

Hannover rechnet mit 10.000 Schalke-Fans

„Ich bin ehrlich: 5000 [Karten] sind über euer Kontingent schon weg. Ich rechne damit, dass das schon Richtung 10.000 gehen wird. Relativ viele Blauweiße im Stadion.“

Das wollte Hannover 96 eigentlich verhindern, führte für alle Blöcke außerhalb des Gästebereichs eine Postleitzahlsperre ein. Nur Menschen mit Wohnsitz in Niedersachsen konnten dort Karten ordern.

+++ S04-Flop blüht nach Abschied auf – jetzt schreibt er sogar Geschichte +++

Es nützte nichts. In ihrer geballten Vorfreude fanden die Fans des FC Schalke 04 Mittel und Wege, sich mit Tickets einzudecken.

„Das wird richtig scheppern am Freitagabend, da bin ich mir ganz sicher“, sagt Rasche und gibt zu: „Ich freue mich auch drauf. Denn die letzten anderthalb bis zwei Jahre war das hier schon 'ne andere Situation.“