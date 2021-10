FC Schalke 04: S04-Flop blüht nach Abschied auf – jetzt schreibt er sogar Geschichte

Er kam als große Hoffnung zum FC Schalke 04, ging als Flop und trägt sich jetzt in die Geschichtsbücher ein.

Die Rede ist von Teemu Pukki, der von 2011 bis 2013 für den FC Schalke 04 auf Torejagd ging. Während der Finne in Gelsenkirchen nur ein Fehleinkauf war, weiß er bei seinem neuen Klub und in der Nationalmannschaft zu glänzen.

FC Schalke 04: Seit seinem Abgang blüht Pukki auf

Nach seinem Abgang vom S04 ging es über Celtic Glasgow und Bröndby IF 2018 zu Norwich City. Beim Premier-League-Klub trifft Pukki nach Belieben.

Beim FC Schalke 04 war Teemu Pukki ein Flop. Das ist nun anders. Foto: IMAGO / Team 2

Und nicht nur für Norwich erzielt der Ex-Schalker Tore. Auch mit der finnischen Nationalmannschaft ist Pukki stets auf Torejagd und schrieb jetzt Geschichte.

----------------

Teemu Pukkis Statistik:

Bröndby IF: 164 Spiele - 72 Tore

Norwich City: 134 Spiele - 69 Tore

Schalke 04: 47 Spiele - 8 Tore

Celtic Glasgow: 38 Spiele - 9 Tore

HJK Helsinki: 33 Spiele - 18 Tore

Finnland: 98 Spiele - 33 Tore

----------------

Pukki ist jetzt nämlich der Rekordtorschütze seines Heimatlands und hat damit namhafte Spieler hinter sich gelassen. Beim WM-Quali-Sieg gegen Kasachstan (2:0) schnürte Pukki einen Doppelpack und katapultierte sich auf den ersten Platz des internen Rankings.

Ex-S04-Star schafft Historisches

Der Ex-S04-Star steht nun bei 33 Toren und kann seinen Vorsprung in den kommenden Jahren sicher noch ausbauen. Den Rekord hatte zuvor die finnische Fußballlegende Jari Litmanen.

Ex-Schalke-Stürmer Teemu Pukki schaffte mit Finnland Historisches. Foto: IMAGO / Newspix24

Litmanen spielte lange für Ajax Amsterdam, aber auch für den FC Liverpool, den FC Barcelona und den FC Hansa Rostock. In 137 Länderspielen für die Skandinavier traf er 32 mal ins Tor.

-------------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Veränderung in der Arena – Fans voller Vorfreude

FC Schalke 04: Jetlag-Hölle! Muss S04 in Hannover deshalb auf IHN verzichten?

FC Schalke 04: Talent steht vor Abgang – Fans wollen es nicht wahrhaben

--------------------------------------------

Da fragt sich der ein oder andere Schalke-Fan sicherlich, warum Pukki nicht für die Königsblauen so aufblühte. In 47 Spielen traf der Stürmer lediglich acht Mal.

Schalkes Lebensversicherung: Goalgetter Simon Terodde. Foto: imago images/Laci Perenyi

Terodde verrät Strafraum-Geheimnis

Auch in dieser Saison ist ein Stürmer die große Hoffnung des FC Schalke 04. Simon Terodde trifft in der 2. Bundesliga im Akkord und ist die Lebensversicherung des S04. Einen Trick, der ihn im Strafraum so gefährlich macht, verriet der Goalgetter jetzt selbst. Hier kannst du es nachlesen >>

FC Schalke 04: Heftiger Karriereknick! Ex-Star steht bei seinem Klub vor dem Aus

Auf Schalke war er einer der Fanlieblinge, nun hat er bei seinem Verein nichts mehr zu melden. Um wen es geht, erfährst du hier >>> (oa)