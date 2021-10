FC Schalke 04: Veränderung in der Arena – Fans voller Vorfreude

Die Veltins-Arena putzt sich heraus. In wenigen Wochen darf der FC Schalke 04 bei seinen Heimspielen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder über 50.000 Zuschauer begrüßen.

Derzeit bereitet der FC Schalke 04 alles vor, damit das Heimspiel gegen Dynamo Dresden reibungslos über die Bühne geht. Ein Detail erfreut die Knappen-Fans dabei besonders.

FC Schalke 04: Nordkurve erstrahlt in altem Glanz

Anfang Oktober jubelten die Anhänger des FC Schalke 04 lautstark. Wegen der seitdem geltenden Coronaschutzverordnung des Landes NRW dürfen die Knappen in den kommenden Heimspielen die Zuschauerkapazität deutlich in die Höhe schrauben.

Statt wie bisher 25.000 Zuschauer wird das Kontingent ab dem Duell gegen Dresden mehr als verdoppelt. Möglich machen es die neuen Auslastungsregelungen. Während Stehplätze zu 50 Prozent belegt werden dürfen, können Sitzplätze wieder voll ausgelastet werden.

Damit einher geht auch eine deutlich sichtbare Veränderung in der Veltins-Arena. Während der Corona-Pandemie gab es nämlich gar keine Stehplätze. Die grauen Treppenstufen hinter dem Tor waren mit königsblauen Sitzschalen vollbepackt.

Doch diese Zeiten sind nun vorbei. Die Sitzplätze werden derzeit abmontiert und so erscheint die Nordkurve in altem Glanz mit Stehplatz-Charme. Ein entsprechendes Bild von den Arbeiten postete S04-Verteidiger Timo Becker in seiner Instagram-Story.

FC Schalke 04: Fans sind voller Vorfreude auf das Dresden-Spiel

Ein Anblick, der bei den eingesessenen S04-Fans das Herz höherschlagen lässt. Die Seite „Kurvenhelden“ repostete den Schnappschuss von Becker. In den Kommentaren waren daraufhin viele blaue Herzen und Emojis mit Herzaugen zu sehen. Die Fans freuen sich auf die Stehplatzrückkehr.

Damit einher könnte auch die Rückkehr der Ultras auf Schalke gehen. Auch sie wollen beim kommenden Heimspiel wieder im Stadion dabei sein >>> (mh)