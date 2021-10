FC Schalke 04: Ex-Finanzchef Peter Peters mit heftigen Vorwürfen – „War falsch“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Vor weniger als einem Jahr legte Peter Peters seinen Amt als Finanzvorstand beim FC Schalke 04 nieder.

Mittlerweile ist Peters der kommissarische DFB-Vizepräsident. Der Ex-Finanzchef des FC Schalke 04 äußerte sich jetzt mit deutlichen Worten zur WM in Katar im kommenden Jahr.

FC Schalke 04: Ex-Finanzchef Peter Peters mit heftigen Vorwürfen

Die seit Jahren umstrittene Weltmeisterschaft 2022 in Katar sorgt immer wieder für Diskussionen. Auch Peter Peters hat eine deutliche Meinung dazu und macht dem Exekutiv-Ausschluss der FIFA heftige Vorwürfe.

FC Schalke 04: Ex-Finanzchef Peter Peters hier neben Alexander Jobst (bis 2021 Vorstand Marketing) Foto: IMAGO / Revierfoto

„Die Entscheidung, die WM nach Katar zu geben, war falsch und fiel in einer Zeit, als der Fußball – auch das muss man so deutlich sagen – käuflich war“, so der Ex-Finanzchef des S04 im „WDR“-Interview.

Allerdings hält der Vizepräsident des DFB nichts von einem Boykott. In Katar soll man den Menschen die Augen öffnen und Themen wie Menschenrechte, Diversität und sexuelle Gleichheit verbessern. „Mit Boykott kommen wir da nicht weiter.“

Peter Peters: „Der Fußball muss für Werte stehen“

Doch der 59-Jährige räumte auch ein, dass der Fußball zwischen Politik und seinem eigenen Spaß am Spiel „seine Rolle noch nicht so richtig gefunden“ habe.

„Wir sollten uns auf eins verständigen. Der Fußball muss für Werte stehen, der Fußball muss für Menschenrechte stehen, der Fußball muss für Diversität stehen. Und er muss dafür sorgen, dass dort, wo diese Werte nicht nach unseren Maßstäben umgesetzt werden, sich die Welt verbessert“, sagte Peters.

Eine klare Absage erteilte Peters, der auch im FIFA-Rat sitzt, den Plänen von Weltfußballverbands-Chef Gianni Infantino, alle zwei Jahre eine WM durchzuführen. „Dieser Plan hat uns alle überrascht. Er war überhaupt nicht vorbereitet aus unserer Sicht. Er war weder abgestimmt noch ist da irgendeine kluge Idee derzeit erkennbar.“ (oa)