FC Schalke 04 lässt dicke Bombe platzen – Fans dürfen sich freuen

Darauf haben sich die Fans des FC Schalke 04 seit Wwigkeiten gefreut: Im Herbst 2022 wird die große Langzeit-Doku über Ab- und Wiederaufstieg ausgestrahlt.

Der FC Schalke 04 hatte das Projekt im vergangenen Sommer in Auftrag gegeben. Jetzt ist klar, wo die Doku zu sehen sein wird.

FC Schalke 04: Doku läuft bei RTL+

Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag (12.06) ließ der FC Schalke 04 die Bombe platzen. Die Doku über den Umbruch und die Aufstiegssaison wird im Herbst 2022 endlich für die Fans zu sehen sein.

Ursprünglich galt Amazon Prime als Favorit auf die Rechte. Viele Fans waren schon fest davon ausgegangen, dass die Doku bei dem Streamingdienst läuft. Deshalb sorgte die Verkündung bei den Mitgliedern in der Veltins-Arena für Staunen.

Die sechsteilige Dokumentation „Schalke 04 – Zurück zum Wir“ wird bei RTL+ laufen. Das gaben RTL und S04 am Sonntag offiziell bekannt.

„Schalke 04 – Zurück zum Wir“ fängt das einzigartige Comeback des Vereins in all seinen Facetten ein und geht dabei weit über den Fußballalltag hinaus. Neben großen Fanmomenten blickt das authentische Porträt auch auf den beispiellosen Umbruch, den die Knappen auf allen Ebenen hinter sich haben. Der Club lässt im Moment einer existenziellen Krise tiefe Einblicke in die königsblaue Seele zu“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

FC Schalke 04: Schröder über Doku – „Glücksfall“

Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, erklärte: „Unser Verein blickt auf eine in vielen Belangen historische Spielzeit zurück. Trotz aller Unsicherheiten und Zukunftssorgen hat die Vereinsführung im Frühjahr 2021, als der Abstieg schmerzte und kaum jemand von einem umjubelten Comeback zu träumen wagte, die mutige Entscheidung getroffen, den größten Umbruch in der Vereinsgeschichte filmisch festhalten zu lassen – mit heutigem Wissen ein Glücksfall.“

Produziert wurde die Dokumentation von Warner Bros. Ausgestrahlt wird sie bei RTL+.

Wehmütiger Abschied vom S04

Teil der Doku wird auch Timo Becker sein.