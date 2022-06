Mesut Özil war zur Hochphase seiner Karriere einer der genialsten Mittelfeldspieler der Welt. Eine Spezialität von Özil: aus dem Nichts einen genialen Pass in die Tiefe spielen. Wir zeigen Dir in diesem Video die Karriere des ehemaligen deutschen Nationalspielers.

Mesut Özil: Foto sorgt für Wirbel – was hat der Weltmeister vor?

Wirbel um Mesut Özil – wieder einmal!

Ein Foto des 33-Jährigen hat am Mittwoch für Aufregung gesorgt. Mesut Özil soll sich auf dem Weg nach Deutschland befinden, die Hintergründe sind unklar.

Mesut Özil auf dem Weg nach Deutschland

Am Mittwoch teilte der türkische Sportjournalist Yagiz Sabuncuoglu bei Twitter ein Bild von Mesut Özil, das ihn am Flughafen zeigt. Dazu schrieb er, dass sich Özil auf dem Weg nach Deutschland befinde. Einen Grund dafür nannte er nicht.

Im Netz sorgte das gleich für große Aufregung. Wechselt Mesut Özil etwa zurück nach Deutschland? Davon ist aktuell nicht auszugehen. Der 33-Jährige hatte erst kürzlich erklärt, dass er seine Karriere bei Fenerbahce beenden wolle – trotz Suspendierung.

ÖZEL | Sezonu açan Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıklarına alınmayan Mesut Özil, Almanya’ya gitti. pic.twitter.com/TPIQkpsJNx — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 15, 2022

Fenerbahce Istanbul ist am Montag in die Sommervorbereitung gestartet. Der neue Trainer Jorge Jesus verzichtete dabei weiterhin auf Mesut Özil und Ozan Tufan, die beide suspendiert sind.

Zu Özils Suspendierung war es im März auf Anraten von Ex-Trainer Ismail Kartal gekommen. Genaue Gründe dafür gab der Klub bislang nicht preis. Eine Begnadigung ist nicht in Sicht.

Mesut Özil will Karriere bei Fenerbahce beenden

Mesut Özil will seinen Vertrag bei Fenerbahce aussitzen. „Ich wiederhole mit Nachdruck: Ich werde meine Karriere nicht in einem anderen Team als Fenerbahçe beenden. Für die Dauer meines Vertrages ist mein einziges Ziel, in unserem Trikot zu schwitzen. Diese Entscheidung ist sehr klar und endgültig“, teilte Mesut Özil bei Twitter mit (Hier mehr dazu!).

Eine berufliche Rückkehr nach Deutschland dürfte für den Weltmeister also kein Thema sein.

Özil-Berater sorgt für nächsten Wirbel

Für einen weiteren Wirbel um Mesut Özil hat jetzt sein Berater Erkut Sogut gesorgt. Der Agent spricht über das Karriere-Ende seines Klienten und auch über dessen Zukunftspläne. Die Fans haben sofort einen üblen Verdacht. Hier die Infos. (fs)