FC Schalke 04 gibt nächsten Transfer-Coup bekannt! S04 schließt große Lücke

Der FC Schalke 04 feilt weiter fleißig an seinem Kader für die kommende Saison.

Jetzt hat der Klub den nächsten Neuzugang bekannt gegeben. Alexander Schwolow wechselt auf Leihbasis von Hertha BSC zum FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Schwolow wird die neue Nummer eins

Händeringend hatte Schalke zuletzt nach einer neuen Nummer eins gesucht, jetzt konnte der Klub die Lücke auf der Torhüterposition endlich schließen. Wenige Wochen vor Vorbereitungsstart ist der neue Keeper endlich da.

Alexander Schwolow wird in Zukunft das Schalker Tor hüten. Foto: imago images/Picture Point LE

Den Vertrag mit Stammtorhüter Martin Fraisl wollte Schalke nicht verlängern. Mit Alexander Schwolow ist diese Lücke jetzt geschlossen.

„Mit Alexander haben wir einen erfahrenen Keeper für uns gewonnen, der unserer Mannschaft Stabilität verleihen wird. Er hat auf all seinen bisherigen Stationen bewiesen, welche Qualität in ihm steckt“, sagt Rouven Schröder. „Wir sind davon überzeugt, dass er unser Torwartteam verstärken und dazu beitragen wird, unser Ziel in der kommenden Saison zu erreichen.“

Trainer Frank Kramer sagt über die Verpflichtung: „Als wir über die Besetzung der Torhüterposition gesprochen haben, waren wir uns einig, dass Alexander alle Eigenschaften mitbringt, auf die wir bei einer Nummer eins Wert legen. Alex passt hervorragend zu uns und in die Mannschaft.“

Fakten zu Alexander Schwolow

Geboren am 02. Juni 1992 in Wiesbaden

Position: Torwart

Größe: 1,90 Meter

Bisherige Vereine: SC Freiburg, Arminia Bielefeld (Leihe), Hertha BSC

Bundesliga-Einsätze: 176

Spiele zu Null: 38

FC Schalke 04: Schwolow kommt mit zwei Jahren Verspätung

Der Schlussmann kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Hertha BSC. Eine Kaufoption besitzt Schalke laut Medienberichten nicht. Die Leihgebühr liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Den Medizincheck hat der 30-Jährige bereits absolviert.

Bei Hertha BSC war Schwolow Stammkeeper, musste aber an den letzten sechs Spieltagen mit einer Muskelverletzung passen. In den Planungen der Herthaner soll der 30-Jährige, an dem Schalke schon vor zwei Jahren interessiert war, keine Rolle mehr spielen.

Vor der Verpflichtung von Schwolow hatte Schalke bereits den Nachwuchs-Keeper Justin Heekeren von RW Oberhausen geholt. Er soll mit Ralf Fährmann um den Platz hinter der neuen Nummer eins kämpfen.