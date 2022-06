FC Schalke 04 verkündet Vertragsverlängerung – „Wir sind froh“

Es tut sich immer mehr beim FC Schalke 04. Nun verkündet der Klub eine Vertragsverlängerung.

Talent Sidi Sané wird auch weiterhin Teil der Knappenschmiede sein. Wie der FC Schalke 04 mitteilt, wird der Vertrag des Bruders von Ex-Schalker Leroy Sané bis 2024 verlängert.

FC Schalke 04: Sané verlängert bis 2024

Sidi Sané wird auch weiterhin ein Schalker sein. Der Vertrag des jungen Rechtsaußen wird bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Sané absolvierte „einen wesentlichen Teil der Sommervorbereitung mit der Bundesligamannschaft“, wie die Knappen mitteilten.

Sidi Sané bleibt auch weiterhin Schalker. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Zum Sprung in die erste Garde soll es dennoch noch nicht kommen. Das Talent soll weiterhin in der U23 Spielpraxis sammeln. Dementsprechend wird er bereits am Dienstag (14. Juni) wieder ins Training von U23-Trainer Jakob Fimpel einsteigen.

Das ist Sidi Sané:

Geboren am 21.04.2003 in Essen

Position: Rechter Außenstürmer

Größe: 1,87 Meter

Bruder des sieben Jahre älteren Leroy Sané (Bayern München)

Begann seine Karriere 2009 in Wattenscheid, ehe es über die Jugendabteilung von Bayer Leverkusen 2011 in die Knappenschmiede nach Gelsenkirchen ging

Dauerbrenner in Schalkes U19-Mannschaft

Gab für Schalke im April 2022 sein U23-Debüt

Mathias Schober mit Sonderlob – „Sidi ist ein toller Junge“

„Sidi ist ein toller Junge, der sich trotz einiger Verletzungen in der Vergangenheit sehr gut entwickelt hat", erklärt Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede, die Entscheidung.

„Wir sind froh, dass er in der abgelaufenen Saison viele Spiele in der U19 unter Norbert Elgert bestreiten konnte. Nach einer guten Saison in der A-Jugend bekommt Sidi die Chance, mit den Profis in der Vorbereitung zu trainieren. Wir freuen uns, wenn junge Spieler aus der Knappenschmiede die Möglichkeit erhalten, sich bei der ersten Mannschaft zu präsentieren. Sidi wird der Knappenschmiede insofern erhalten bleiben, da er Spielpraxis in der U23 sammeln wird“, so Schober weiter.

Mathias Schober findet lobende Worte und freut sich über die Vertragsverlängerung mit Sidi Sané. Foto: imago images/Team 2

Sané, der zuvor bei Bayer Leverkusen und der SG Wattenscheid 09 spielte, stand vergangene Saison in allen 18 Partien der A-Junioren-Bundesliga für Schalke auf dem Feld. Dabei schoss er sechs Tore und legte eine Bude auf. Nun der Schritt in die U23. (fp)