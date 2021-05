FC Schalke 04: Fliegt Dimitrios Grammozis? Mega-Wirbel nach Medienberichten!

Es ist nicht mehr sicher, ob Schalke Grammozis wirklich halten will.

Gelsenkirchen. Dimitrios Grammozis soll eigentlich mit Absteiger Schalke 04 in die zweite Liga gehen – daran ließ Sportvorstand Peter Knäbel bis zuletzt keinen Zweifel. Umso überraschender kommt ein Bericht, dass Schalkes neuer Sportdirektor Rouven Schröder mit aller Macht einen Trainerwechsel forciert.

Wie der „Express“ berichtet hat, war der FC Schalke 04 angeblich noch ins Rennen um Steffen Baumgart eingestiegen. Der Paderborn-Trainer wechselt jedoch zum 1. FC Köln. Baumgart selber erklärte gegenüber „Sport 1“ keine Kontakte zu Königsblau gehabt zu haben.

FC Schalke 04: Wirbel um Bericht – will Schröder „mit aller Macht“ Steffen Baumgart holen?

Doch: Rouven Schröder pocht angeblich auf einen Neustart mit einem unbelasteten Trainer. Unabhängig eines Interesses an Baumgart scheint das Vertrauen in Grammozis bereits zu bröckeln. Nach nur einem Sieg aus neun Spielen und mehreren desaströsen Auftritten steht er bereits in der Kritik.

Knäbel wiederholt „feste Absicht“, mit Grammozis weiterzumachen

Peter Knäbel hatte am Sonntag bei „Sky90“ die Absicht wiederholt, Grammozis zu halten. Die Formulierung war jedoch deutlich vorsichtiger als zuvor. „In der Gesamtbetrachtung ist das Resultat so, dass wir die feste Absicht haben, mit Dimitrios in die neue Saison zu gehen“ – Wischiwaschi statt klarer Kante.

Neustart mit Grammozis? Fans gespalten

Eine feste Absicht ist keine Job-Garantie. In Hoffenheim gab es die nächste bittere Ernüchterung für den S04. Eine Weiterentwicklung ist unter dem neuen Trainer bislang genauso wenig erkennbar wie unter seinen Vorgängern. Viele Fans sehen einen Neustart mit Grammozis als Fehler.

Der „Express“-Bericht hat den Wirbel um Grammozis weiter entfacht. Gehen nach der Berlin-Niederlage auch die letzten beiden Saisonspiele krachend verloren, könnte die feste Absicht weiter schwinden. Auch ohne Baumgart könnte Rouven Schröders Wunsch nach einem unbelasteten Trainer für den FC Schalke 04 Bestand haben.

