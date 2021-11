FC Schalke 04: Stürmer will zum S04 – jetzt schickt er DIESES irre Bewerbungsschreiben

„Für Schalke würde ich auch in die 2. Liga wechseln“ – mit diesen Worten hatte Deniz Undav die Blicke auf sich gezogen.

Und nun das: Im ersten Spiel nach seiner Liebeserklärung an den FC Schalke 04 schickte der Stürmer ein Bewerbungsschreiben hinterher, das sich gewaschen hat.

Schalke-Fan Deniz Undav verzaubert Belgien

Die Abwehr ein Bollwerk, der Angriff unwiderstehlich – der Brüsseler Vorstadt-Klub Union Saint-Gilloise verzückt Belgien und führt die Tabelle deutlich vor Topklubs wie FC Brügge und RSC Anderlecht an. Und das als Aufsteiger.

Schalke-Fan Deniz Undav trifft und trifft – und trifft jezt sogar dreifach. Foto: imago images/Panoramic International

Ein Garant des Höhenflugs: Deniz Undav. In Deutschland bislang nur in 3. und 4. Liga unterwegs, ist der 25-Jährige in Belgien zur Tormaschine mutiert.

Ein Beispiel gefällig? Nach einem Doppelpack gegen Charleroi vor der Länderspielpause legte der 25-Jährige jetzt noch einmal nach.

Drei Tore, ein Assist – Deniz Undav lässt nach Schalke-Bewerbung Taten sprechen

7:1 beim KV Oostende, Dreierpack Undav – und eine Vorlage gabs obendrauf. Im 15. Spiel waren es die Saisontore elf bis 13 für den Goalgetter.

----------------------------------------

----------------------------------------

Wenige Tage, nachdem er sich als Fan des FC Schalke 04 geoutet hatte (>> hier die Aussagen), wirkt diese Gala wie ein Bewerbungsschreiben nach Gelsenkirchen.

Die S04-Fans hat er inzwischen überzeugt. Und wenn Rouven Schröder dieses Spiel gesehen hat, könnte schon bald das Handy von Deniz Undav klingeln.

RUSG auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft

Erstmal dürfte die Tormaschine jetzt aber andere Ziele im Auge haben. Mit sieben Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz ist Aufsteiger Royale Union Saint-Gillouise die Herbstmeisterschaft praktisch sicher. Und auch der erste Meistertitel seit 1935 scheint möglich.