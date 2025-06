FC Schalke 04: Bleibt Karius? Baumann mit eindeutiger Ansage

Der neue starke Mann ist da – und soll den Laden endlich aufräumen. Auf Frank Baumann ruhen jetzt die Hoffnungen des FC Schalke 04. Der neue Sportvorstand soll die Situation des Vereins beruhigen und ihn wieder neu aufbauen.

Seine erste große Entscheidung ist mit der Verpflichtung von Miron Muslic gefallen. Jetzt geht es darum, einen schlagkräftigen Kader für den neuen Trainer des FC Schalke 04 zusammenzubasteln. Dabei rückt auch die Torhüter-Position in den Fokus.

FC Schalke 04: Verlängerung mit Karius?

Was wird aus Loris Karius? Diese Frage stellen sich die Knappen-Fans schon länger. Der Keeper hatte in der Rückrunde eine schwere Verletzung erlitten, verpasste den Rest der Saison. Sein Kurz-Vertrag bei S04 läuft in wenigen Wochen außerdem schon wieder aus. Eine schwierige Situation für Verein und Spieler.

+++ Interessant für dich: Miron Muslic: Schalke-Fans müssen jetzt stark sein – ausgerechnet ER ist das große Vorbild +++

Bei seiner Antritts-PK hat Frank Baumann allerdings klar unterstrichen, dass man Karius gerne behalten würde. „Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit uns in die neue Saison geht“, erklärte Baumann. Allerdings müssten dafür „einige Parameter“ erfüllt sein – sowohl für Karius als auch für den FC Schalke 04.

Weiter ging der neue Sport-Vorstand nicht ins Detail, verriet aber, dass die Verpflichtung Muslic‘ ebenso entscheidend gewesen sei. „Es ist wichtig, dass der Trainer auch hinter der Entscheidung steht“, so Baumann. Das scheint bei Muslic und einem Verbleib von Karius, der Fall zu sein.

Karius‘ wilde Achterbahnfahrt

Zweifelsohne erlebte Karius seit seiner Ankunft in Gelsenkirchen eine Achterbahnfahrt. S04 holte ihn aus einer halbjährigen Vertragslosigkeit. Erst als Nummer 2 gekommen, jagte er Justin Heekeren schon bald den Platz als Stammtorwart ab.

Weitere Neuigkeiten liest du hier:

Vier Spiele mit teils überzeugenden Leistungen konnte der einstige Liverpool-Keeper absolvieren, ehe er sich an der Wade verletzte – Saisonaus! Seither arbeitet er an seiner Reha und macht sich Gedanken über die Zukunft. So wie es aussieht, könnte diese auch weiterhin beim FC Schalke 04 liegen.