Miron Muslic: Schalke-Fans müssen jetzt stark sein – ausgerechnet ER ist das große Vorbild

Er soll den FC Schalke 04 endlich aus dem Sumpf führen. Miron Muslic heißt der neue Mann an der königsblauen Seitenlinie. Der Österreicher kommt vom englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle.

Schalkes Trainer-Wende von Lukas Kwasniok und Christian Titz hin zu Miron Muslic hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet. Was dürfen die Fans vom neuen Chefcoach erwarten? Ein altes Interview enthüllt, dass Muslic‘ Vorbild ausgerechnet der große Erzrivale ist.

Miron Muslic unterschreibt auf Schalke

Spätestens seit Transfer-Guru Fabrizio Romano veröffentlicht hatte, Schalke sei an Muslic dran, glühten in und um Gelsenkirchen die Tastaturen. Miron wer? Nachdem wochenlang andere Namen gehandelt worden waren, überraschte die Entscheidung für einen in Deutschland bisher gänzlich unbekannten Trainer.

Bis 2027 unterschreibt Miron Muslic am Berger Feld und die Fans fragen sich natürlich: Welcher Fußball erwartet uns künftig? In diesem Zusammenhang taucht ein altes Interview des neuen S04-Trainers (hier mehr über ihn lesen), in dem er einst verraten hat: Er will sich an Jürgen Klopp und Borussia Dortmund orientieren.

Klopp- und BVB-Wind auf Schalke?

„Ich wollte immer schon aktiv, intensiv und hoch spielen“, sagte er einst bei Sky Sport Austria. „Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp – ich dachte mir immer, wie das geht, dass jedes Mal vier Dortmund-Spieler in Ballnähe sind. Diese Idee hat mich immer schon fasziniert.“

Weht bald also ein Hauch schwarz-gelben Windes durch Gelsenkirchen? Immerhin schaffte es Klopp Anfang der 2010er-Jahre, den Erzrivalen der Schalker wieder zu einer Großmacht im deutschen Fußball zu formen. Eine ähnliche Wiederauferstehung täte den Knappen auch gut.

Bis zu möglichen Titeln ist es aber natürlich ein weiter Weg. Erstmal geht es darum, nicht ein weiteres Jahr im Zweitliga-Keller zu verbringen. Das ist die große Aufgabe für Miron Muslic. Ob das mit dem von ihm präferierten Spielstil gelingt?