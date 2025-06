FC Schalke 04: Baumann mit bitterem Geständnis – erste Kohle schon weg

Seit dem 1. Juni ist Frank Baumann beim FC Schalke 04 jetzt auch offiziell im Amt. Seine Aufgabe ist nicht weniger als ein Husarenritt: Einen am Boden liegenden Klub mit mieser Stimmung und schlechter Mannschaft aus dem Zweitliga-Keller führen – und das mit einem Mini-Budget.

Seine erste Amtshandlung: Er hat Miron Muslic als neuen Trainer verpflichtet. Das sorgte nicht nur für Fragezeichen – sondern schlug auch gleich das erste Loch in die Kasse. Baumann verriet bei seinem Amtsantritt beim FC Schalke 04: Der Trainer-Coup kostete wertvolles Geld.

FC Schalke 04: Baumann-Budget immer kleiner

Wie seine Vorgänger muss auch Frank Baumann auf Schalke einen brutalen Kampf ausfechten. Die letzte Saison zeigte wieder mal massiven Verstärkungsbedarf auf praktisch allen Positionen – Geld dafür ist aber kaum da. Wie jedes Jahr muss erst Geld über die schmerzhaften Abgänge der wenigen Leistungsträger reingeholt werden, das man dann auch nur in Teilen reinvestieren kann. Derry Murkin war der erste Schritt, spült bis zu 1,5 Millionen Euro in die Kasse (hier alle Details). Weitere müssen folgen, denn ohne diese Millionen-Einnahmen wackelt sogar die Zweitliga-Lizenz.

Die bittere Nachricht verrät Baumann jedoch gleich zum Amtsantritt: Von der Murkin-Kohle ist ein ordentlicher Batzen schon wieder weg. Für die Verpflichtung von Miron Muslic als neuen Cheftrainer musste der FC Schalke 04 eine Ablöse bezahlen – und die ist nicht ohne. Von einer hohen sechsstelligen Summe ist die Rede. Und wie Baumann nun gesteht, geht die Muslic-Ablöse von seinem Budgets ab, das er für Neuverpflichtungen hat.

„Ich habe für das Profi-Leistungszentrum ein gewisses Budget zur Verfügung und der Trainer gehört dazu“, erklärt der neue Sportchef auf seiner Antritts-PK. „Wenn wir für den Trainer eine Ablöse bezahlen ist es so, dass wir dann nicht ganz so viel wie eigentlich geplant für Spieler ausgeben können. Die Entscheidung habe ich trotzdem aus voller Überzeugung so getroffen.“

Heißt: Dieser neue Trainer kostet im Zweifel einen neuen Spieler (hier mehr). Ob sich die Verpflichtung diesmal mehr gelohnt hat als bei Miron Muslics vielen Vorgängern in den letzten Jahren?