Miron Muslic ist neuer S04-Coach! Diese Worte fliegen ihm direkt um die Ohren

Miron Muslic übernimmt das Zepter beim FC Schalke 04! Der 42-jährige Österreicher ist am Samstag (31. Mai) offiziell als S04-Trainer vorgestellt worden. Er soll den kriselnden Pottklub stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur bringen.

Noch vor wenigen Wochen schien der neue S04-Coach jedoch nicht damit gerechnet zu haben, in Gelsenkirchen aufzuschlagen. Sein ursprünglicher Plan: Mit Plymouth Argyle den Wiederaufstieg in die zweite englische Liga anzuvisieren.

S04: Muslic bekannte sich vor Kurzem noch zu Argyle

Er konnte den Klub nicht mehr vor dem bitteren Gang in Liga drei retten, sollte und wollte Plymouth aber ursprünglich zurück in die Championship, die zweite englische Liga, führen. Erst im Winter hatte er übernommen, hat der Mannschaft neues Leben eingehaucht – und holte in 21 Ligaspielen satte 26 Punkte. Wäre er von Saisonbeginn an, Trainer gewesen, wäre Plymouth wohl noch Zweitligist.

Dass er nun zu S04 gewechselt ist, nehmen ihm die Plymouth-Fans durchaus übel. Denn noch vor Kurzem hatte er von sich aus ein Bekenntnis an den Klub geliefert. „Ich habe mich in diesen Fußballverein verliebt, seit ich ihn vor vielen Monaten in London zum ersten Mal gesehen habe“, so der neue S04-Coach über seinen Ex-Verein am 1. Mai.

„In meiner heutigen Pressekonferenz war ich übermäßig leidenschaftlich, da die Emotionen wegen unseres bevorstehenden Abstiegs in die erste Liga noch immer hochkochen, und ich habe deutlich gemacht, wie sehr mir Argyle und die Green Army am Herzen liegen und wie sehr ich mich für den Verein und seine Zukunft engagiere“, so Muslic weiter.

Muslic vor Mammutaufgabe

Nur knapp einen Monat später hat sich das Blatt komplett gewendet. Er hat Plymouth für S04 verlassen und möchte in Deutschland nun seine nächsten Schritte gehen. Und doch wirken seine Aussagen zu Plymouth im Nachhinein maximal unglücklich. Doch es zeigt, wie schnelllebig das Fußballgeschäft sein kann.

Beim Verfassen dieser Zeilen dürfte er noch fest damit gerechnet haben, mit Plymouth die Mission Wiederaufstieg anzugehen. Jetzt soll er mit Schalke einen großen Traditionsklub nachhaltig stabilisieren und mittel- bis langfristig zurück zum Erfolg führen.