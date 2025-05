FC Schalke 04: Trainer-Hammer offiziell! S04 macht Nägel mit Köpfen

Die Fans des FC Schalke 04 haben lange auf diese Nachricht warten: Der neue S04-Trainer steht endlich fest. In den vergangenen Tagen gab es noch einmal mächtig Aufregung um den Posten. Doch jetzt hat die Suche endlich ein Ende, Königsblau hat den neuen Coach verkündet.

In den vergangenen Tagen hat sich dieser Deal bereits angebahnt, jetzt ist es auch offiziell: Miron Muslic wechselt von Plymouth Argyle aus der zweiten englischen Liga zum FC Schalke 04 und wird fortan bei S04 der Seitenlinie stehen.

FC Schalke 04: Muslic-Deal offiziell verkündet

Schon am Freitag (30. Mai) war der Österreicher auf Schalke, um sich seinen neuen Arbeitsplatz anzusehen und seinen Vertrag bei Königsblau zu unterschreiben. Jetzt haben die Gelsenkirchener die Verpflichtung des neuen Trainers offiziell gemacht. Der 42-Jährige kommt aus England und kostet den Knappen eine hohe sechsstellige Summe.

Muslic hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und soll Schalke nun aus der Krise führen. „Mit Miron Muslic haben wir dabei den Trainer gefunden, den wir für den FC Schalke 04 wollen. Er ist in dieser Situation nach unserer Überzeugung der richtige Trainer. Wir heißen Miron auf Schalke herzlich willkommen“, erklärt Sportchef Frank Baumann.

„Miron hat uns mit seiner Fach- und Vermittlungskompetenz überzeugt. Er ist in der Lage, Gruppen zu begeistern und hat auf sowie neben dem Platz eine klar erkennbare Handschrift. Seine Führungsqualität und Resilienz waren dabei wichtige Themen in den Gesprächen. Mit seinen Stärken kann er das Team, aber auch einzelne Spieler individuell entwickeln. Wir sind überzeugt, dass er mit unserer Unterstützung als Chef-Trainer auf Schalke erfolgreich arbeiten wird“, so Baumann weiter.

Vertrag enthält Ausstiegsklausel

„Vom ersten Kontakt an haben wir einen sehr offenen und ehrlichen Austausch gehabt. Mit Frank Baumann, Youri Mulder, Ben Manga sowie Matthias Tillmann haben wir in aller Ausführlichkeit besprochen, was Schalke sucht und wie ich mich einbringen kann. Diesen Plan wollen wir gemeinsam umsetzen und uns zusammen mit großer Überzeugung und viel Leidenschaft an die Arbeit machen“, sagt Muslic selbst. Für ihn ist es der erste große Traditionsklub in seiner Karriere.

Besonders interessant: Laut übereinstimmenden Medien enthält der Vertrag des neuen S04-Coaches eine Ausstiegsklausel in Millionenhöhe. Von einer hohen einstelligen Millionensumme ist die Rede. Es unterstreicht das Vertrauen der S04-Bosse in den neuen Hauptübungsleiter.