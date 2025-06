FC Schalke 04 stellt Baumann vor: Er packt direkt den nächsten Transfer aus

Er arbeitet schon seit einigen Wochen im Hintergrund beim FC Schalke 04 und wurde nun offiziell vorgestellt: Sportvorstand Frank Baumann. Die Hoffnung bei den Königsblauen und bei den Fans ist groß, dass er jetzt für die sportliche Wende sorgen kann.

Bei seiner Vorstellung spricht Baumann auch direkt Klartext und auch über die Transfers. Die wird der Revierklub in den kommenden Wochen auch dringend brauchen. Das weiß auch Baumann, der schon über den nächsten Neuzugang auspackt.

FC Schalke 04: Baumann-Ansage bei Vorstellung

Obwohl er offiziell am 1. Juni anfängt, zog Frank Baumann beim FC Schalke 04 schon in den vergangenen Wochen die Fäden. Nun wurde der neue Sportvorstand bei den Gelsenkirchenern vorgestellt. Seine Aussagen dürften den S04-Fans gefallen. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was wir anpacken müssen. Das Erste, was ich nach der Unterschrift angegangen bin, ist die Frage: Welchen Fußball wollen wir spielen?“, so Baumann.

Einen besseren Fußball wollen alle Fans auf Schalke sehen. „Ich bin kein Freund von destruktivem und passivem Fußball, das passt nicht zu Schalke. Wir wollen aktiv spielen. Es gibt in Schalkes Historie zwei Meinungen: Arbeiterverein und Schalker Kreisel. Man muss die aktuelle Situation sehen – und die war Abstiegskampf. Wir wollen eine Mannschaft sehen, die mutig spielt, aber auch Fußball arbeitet. Die Arena als Belastung – das kann keine Ausrede sein“, betont Baumann. Um einen besseren Fußball spielen zu lassen, braucht es auch einen Trainer.

Mit Miron Muslic hat der neue Sportvorstand einen neuen Cheftrainer vorgestellt, der auch neue Spieler braucht, um eine katastrophale Saison zu verhindern, so wie es in der vergangenen Spielzeit der Fall war.

Baumann packt nächsten Transfer aus

„Wir sind seit Wochen in den Planungen, wir konnten mit Timo Becker einen Zugang präsentieren. Wir müssen Gehaltsgefüge freimachen, um die Mannschaft so zu besetzen, wie wir uns das wünschen. Es wird etwas dauern, bis der Kader stehen wird. Wir werden sicher nicht mit dem Kader, der beim Trainingsauftakt da ist, in die Saison gehen“, so der neue Sportvorstand des FC Schalke 04.

Dabei packt Baumann auch direkt über den nächsten Transfer aus: „Das kann ich schon ein Stück weit sagen. Der erste Neuzugang wird ein Defensivspieler sein. Wann er kommen wird, kann ich noch nicht sagen.“

Baumann weiß aber auch, dass auf allen Positionen Verstärkungen hermüssen. Es werden also harte und anstrengende Wochen und Monate, die auf ihn zukommen. Auf Baumann werden besonders viele Blicke gerichtet sein.