Peta enthüllt neuen Bundesliga-Meister: Doch der kickt nicht mal in der ersten Liga

Noch befinden sich die Teams der Fußball-Bundesliga in der Sommerpause, die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit laufen aber bereits auf Hochtouren. In der zweiten Liga rollt der Ball ab dem 1. August, das Oberhaus beginnt am 22. August. Die internationale Tierschutzorganisation „PETA“ hat jetzt die erste Bundesliga-Tabelle veröffentlicht. Dabei handelt es sich aber nicht um eine gewagte Prognose, sondern um die Bewertung der Angebote an veganen Speisen in den jeweiligen Stadien. Wer veganer Meister wird, verraten wir dir in dieser Fotogalerie.

PETA-Tabelle: Zweitligist dominiert die Liga

Die Bundesligatabelle der Tierschutzorganisation PETA bewertet die veganen Angebote in den jeweiligen Stadien. Für hochwertige vegane Speisen wie Falafel-Wraps gab es beispielsweise drei Punkte. Foto: IMAGO/BREUEL-BILD; Vitalii Kliuiev Platz 10: Olympiastadion Berlin. Auf Platz 10 des Bundesliga-Rankings landet das Olympiastadion von Hertha BSC. PETA vergibt 21 Punkte an die Hauptstadt. Foto: IMAGO/kolbert-press Platz 9: Vonovia Ruhrstadion. Insgesamt 23 Punkte gehen an den Zweitligisten VfL Bochum. Der Verein ist an der Castroper Straße beheimatet. Foto: IMAGO/HMB-Media Platz 8: MHPArena. Etwas besser als Bochum schneidet Bundesliga-Club Stuttgart ab. Die MHP-Arena vom amtierenden Pokalsieger erhält 24 Punkte. Foto: IMAGO/Michael Weber Platz 5: Merkur Spiel-Arena. Gleich drei Bundesliga-Stadien landen auf Platz 5. Den Anfang macht die Merkur Spiel-Arena von Fortuna Düsseldorf mit 29 Punkten. Foto: IMAGO/Maximilian Koch Platz 5: Europa-Park Stadion. Auch das Europa-Park Stadion vom SC Freiburg erhält 29 Punkte. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch Platz 5: WWK Arena. Auch die WWK Arena von Bundesliga-Club FC Augsburg ergattert 29 Punkte. Foto: IMAGO/kolbert-press Platz 4: Volksparkstadion. Platz 4 geht an den früheren Bundesliga-Dino und Rückkehrer Hamburger SV. Die Hanseaten tragen ihre Spiele im Volksparkstadion aus. Von PETA gibt es 32 Punkte. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Platz 3: Signal Iduna Park. Einen Platz auf dem Treppchen kann Borussia Dortmund ergattern. Das heimische Bundesliga-Stadion erhält 40 Punkte. Foto: IMAGO/NurPhoto Platz 2: Red Bull Arena. Silber geht nach Leipzig. Das vegane Angebot in der Red Bull Arena ist laut PETA 57 Punkt wert. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Platz 1: Veltins-Arena. Der unangefochtene vegane Meister heißt FC Schalke 04. Das Angebot ist derart überzeugend, dass der Zweiligist 62 Punkte einheimsen kann. Es klingt wie Ironie, schließlich wurde Schalke in diesem Jahrtausend noch nie Bundesliga-Meister. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland

