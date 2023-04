Lionel Messi: Utopisches Angebot aus der Wüste! Kann der Superstar da noch widerstehen?

Lionel Messi ist seit seinem Abgang vom FC Barcelona in Paris nicht wirklich glücklich geworden. Sowohl den sportlichen als auch den persönlichen Erwartungen konnte der Superstar eher seltener gerecht werden. Zuletzt wurde Messi von den PSG-Anhängern sogar ausgebuht.

Eine Trennung im Sommer soll demnach beschlossene Sache sein. Wohin es Lionel Messi ab Juli zieht, ist noch unklar. Nun soll ein Verein aus Saudi-Arabien dem Weltstar ein unfassbares Angebot unterbreitet haben.

Lionel Messi: Wechsel zu CR7?

Der Wechsel von Cristiano Ronaldo zum saudi-arabischen Hauptstadtklub Al Nassr FC schockte die gesamte Fußballwelt. Der Portugiese betonte nach seinem Wechsel immer wieder, wie gut die Saudi-Liga sei. Diese könnte im kommenden Sommer einen weiteren äußerst prominenten Zugang bekommen. Denn wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtete, soll der saudi-arabische Erstligist Al Hilal Lionel Messi ein Vertragsangebot unterbreitet haben.

Um den argentinischen Weltstar in die Wüste zu locken, müsste man wohl ein Mega-Angebot auf den Tisch legen. Dies soll Al-Hilal nun gemacht haben. Laut Romano bietet der saudi-arabische Verein Messi ein Jahresgehalt von 400 Millionen Euro! Eine unvorstellbare Zahl, die den Pariser in eine neue Gehaltssphäre katapultieren würde. Zum Vergleich: CR7 soll bei Al Nassr etwa 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Messi würde seinen ewigen Rivalen also um das doppelte übertreffen.

Ob Messi dieses Hammer-Angebot tatsächlich ausschlagen kann, bleibt jedoch abzuwarten. Jorge Messi, der Vater des Weltmeisters, soll sich demnach weiterhin in Gesprächen mit dem FC Barcelona über eine mögliche Rückkehr Messis zur alten Wirkungsstätte befinden. Letzteres wäre den Fußballromantikern wohl die liebere Variante.

Paris-Abgang bereits sicher

Ein Verbleib bei Paris Saint-Germain soll indessen ausgeschlossen sein. Laut Sky verlängert der Argentinier seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht und wäre dementsprechend ablösefrei zu haben. Laut der LÉquipe soll PSG Messi zum Gehaltsverzicht aufgerufen haben, sollte er in Paris seinen Vertrag verlängern wollen. Demnach müsste der Fußball-Profi auf knapp ein Viertel seines jetzigen Gehaltes verzichten. Ein Schritt, den Messi wohl nicht gehen möchte. Stattdessen ist er nun auf der Suche nach einer neuen – oder auch alten – Aufgabe.

Die Bosse des FC Barcelona sollen derzeit intensiv an einer Rückholaktion des „verlorenen Sohnes“ arbeiten. Die Barca-Funktionäre suchen derweil Wege, wie man den finanziellen Rahmen eines möglichen Messi-Deals stemmen könnte. Mit dem gehandelten Angebot von Al Hilal wird der spanische Top-Klub aber in jedem Fall nicht mitgehen wollen und können.