Erling Haaland unterschreibt Mega-Vertrag – so viel kassiert der Ex-BVB-Star jetzt

Erling Haaland hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Mega-Star entwickelt. Seit seinem Wechsel zu Manchester City jagt der Ex-Borusse einen Rekord nach dem anderen und beeindruckt immer wieder mit herausragenden Leistungen. Er liefert Tore wie am laufenden Fließband und spielt mit den Citizens um einige Titel mit.

Passend zu seinen Hammer-Leistungen bekommt Erling Haaland auch einen Hammer-Vertrag. Der Norweger hat sich nach langem Hin und Her für eine weitere Zusammenarbeit mit seinem alten und neuen Ausrüster Nike entschieden. Die Vergütung für diesen Vertrag kann sich durchaus sehen lassen.

Erling Haaland: Neuer Deal mit altem Partner

Der Vertrag mit seinem ehemaligen Ausrüster lief bereits im Januar 2022 aus. Der Norweger wartete über ein Jahr lang mit der Entscheidung über eine Vertragsverlängerung mit Nike oder einem Wechsel zu Konkurrenz. Seit dem Vertragsende mit Nike spielte der Ex-Dortmunder mit Schuhen von Adidas und Puma. Im Nachgang gab es viele Gerüchte und Diskussionen über die Ausrüster-Zukunft von Haaland. Nun entschied er sich jedoch für eine weitere Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Sportartikelhersteller.

Besonders beeindruckend bei dem neuen Vertrag ist zum einen das Gehalt, was er von Nike für die Partnerschaft bekommt und die Laufzeit des neuen Kontrakts. Nach Informationen von „The Athletic“ wird der Stürmer von Manchester City durch diesen Deal künftig rund 22 Millionen Euro zusätzlich verdienen. Dazu hat der Vertrag eine Laufzeit von zehn Jahren. Diese Summe kommt zu seinem ohnehin schon fürstlichen Vertrag bei dem englischen Premier League-Klub. Dort soll er laut dem nordamerikanisch-britischen Sportportal etwa 28 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Unfassbare Zahlen für den norwegischen Superstar.

Dass Haaland so lange mit der Entscheidung zögerte, hatte demnach vor allem finanzielle Gründe. Die Seite des Angreifers verhandelte hart über die Vergütung des 22-Jährigen. Neben der Bezahlung sollen jedoch auch die Qualität der Produkte und der Rahmen des Vertrages eine große Rolle gespielt haben. Über zwölf Monate nach dem Ende des alten Vertrages gibt es nun also eine neue Partnerschaft zwischen Nike und Haaland. Seit seinem 14. Lebensjahr hatte der Ex-BVB-Star bereits einen Vertrag mit Nike inne.

Vorzeitige Verlängerung des City-Vertrages?

Neben dem neuen Nike-Deal könnte Erling Haaland demnächst auch ein neues Arbeitspapier bei Manchester City unterschreiben. Die Klub-Verantwortlichen sollen dem Star-Stürmer nur neun Monate nach seinem Wechsel wohl einen neuen Vertrag anbieten wollen. Grund dafür sind die immer wieder aufkommenden Gerüchte über einen künftigen Transfer zu Real Madrid. Die Beraterin von Haaland erwähnte in der Vergangenheit das ein oder andere Mal die Königlichen und erklärte, dass es Haalands Traum sei, einmal für den spanischen Top-Klub spielen zu können. Die City-Bosse wollen demnach frühzeitig reagieren und den Norweger noch länger binden, als es ohnehin schon der Fall ist. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2027. Ginge es nach den Vereinsbossen, soll dort demnächst noch ein Jahr obendrauf kommen.

Erling Haaland winkt also neben dem neuen Mega-Ausrüster-Deal auch ein neuer Vertrag bei seinem Verein. Sein Fokus dürfte in den kommenden Wochen aber rein aufs Sportliche gelegt werden. Mit dem Champions League-Viertelfinale gegen die Bayern und dem spannenden Titelrennen in der Premier League haben Manchester City und Erling Haaland einige große Aufgaben vor der Brust.