Erling Haaland: Hiobsbotschaft für den Ex-BVB-Star! Horror-Szenario droht

Schocknachricht für Erling Haaland. Der Ex-BVB-Star musste die Länderspielreise verletzt abbrechen und wird in der EM-Qualifikation gegen Spanien und Georgien verpassen.

Viel schlimmer noch: Auf Erling Haaland und Manchester City warten in den kommenden Wochen echte Knallerspiele. Sollte der Norweger dort fehlen, wäre es für die „Citizens“ eine enorme Schwächung.

Erling Haaland muss verletzt abreisen

Wegen einer Leistenverletzung hat Erling Haaland das Trainingslager der norwegischen Nationalmannschaft in Marbella vorzeitig verlassen und ist nach Manchester zurückgekehrt. Dort soll er von den Vereinsärzten untersucht und behandelt werden. Den Angaben des norwegischen Fußballverbandes NFF zufolge, habe Haaland schon am Samstag im FA Cup Viertelfinale gegen Burnley Schmerzen verspürt.

„Wir hatten die Hoffnung, dass es nur eine Kleinigkeit ist und sich bis Samstag legen würde, aber nach den Tests und Untersuchungen wurde klar, dass er die Spiele gegen Spanien und Georgien nicht bestreiten kann“, wird Mannschaftsarzt Ola Sand in einer NFF-Mitteilung zitiert.

„Erling hat es schwer getroffen, als er erfuhr, dass er nicht für die Mannschaft spielen kann“, sagte Nationaltrainer Stale Solbakken: „Zum Glück gibt es in dieser Gruppe noch genug Selbstvertrauen, Talent und Geschlossenheit, um in den nächsten Spielen Punkte zu holen.“

Erling Haaland: Einsatz gegen Bayern in Gefahr?

Für Erling Haaland kommt die Verletzung zur Unzeit. Schließlich steht schon am 1. April das Kracher-Spiel gegen den FC Liverpool an. Zehn Tage später wartet dann das Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München. Für den Norweger wird es ein Wettlauf gegen die Zeit, er muss schnellstmöglich wieder fit werden.

Zuletzt präsentierte sich der Ex-BVB-Star in absoluter Top-Form. In der Champions League schnürte er im Achtelfinale gegen RB Leipzig einen Fünferpack, gegen Burnley traf er am Wochenende noch dreifach. Ein Ausfall kann Manchester City angesichts der wichtigen Wochen nicht gebrauchen.