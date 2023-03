Erling Haaland: Völlig irre! So will Manchester City alle Zweifel aus dem Weg räumen

Erling Haaland gleicht einer Naturgewalt. Sowohl in der Premier League als auch in der Champions League trifft der Norweger wie er möchte – und übertrifft sich damit jedes Spiel gefühlt immer wieder aufs Neue. Trotz seiner unfassbaren Torquote und seiner starken Auftritte ist der Ex-BVB-Star, vor allem vonseiten der TV-Experten, nie ganz unumstritten und die Zukunft des 22-Jährigen bei Manchester City durchaus offen.

Dem möchte Manchester City nun entgegenwirken. Die Skyblues wollen Erling Haaland um jeden Preis halten und mit ihm die Zukunft des Vereins aufbauen. Nun haben die Engländer sogar einen irren Plan, um die Zweifel bezüglich eines Haaland-Verbleibes komplett auszumerzen.

Erling Haaland: Verbleib dank Mega-Vertrag?

Der Norweger ist zwar noch nicht einmal ein Jahr bei den Citizens, Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Superstars gibt es aber immer. Vor allem, weil seine Beraterin Rafaela Pimenta diese Gerüchte immer wieder im Raum stehen lässt oder gar befeuert. Ein klares Bekenntnis pro Manchester City gab es von Haaland seit dem Wechsel in die Premier League eigentlich noch nie.

Nun möchte Manchester City das Heft des Handelns selber in die Hand nehmen und Erling Haaland mit einem neuen Mega-Vertrag in Manchester halten. Haaland zählt schon seit Sommer zu den Top-Verdienern der Liga. Nun möchte die Vereinsführung der Skyblues noch einen draufsetzen: Laut spanischen Medien bieten die Verantwortlichen Haaland ein neues Arbeitspapier mit einem Gehalt in Höhe von etwa 570.000 Euro pro Woche. Auf das Jahr hochgerechnet würde der Norweger knapp 30 Millionen Euro verdienen. Damit würde er wohl zum bestbezahltesten Spieler der Liga aufsteigen.

Ein unfassbares Angebot, das der Scheich-Klub dort womöglich vorbereitet. Haalands jetziger Vertrag läuft ohnehin noch bis 2027, das neue Arbeitspapier soll dann bis 2028 laufen. Mit diesem Hammer-Deal möchten die Verantwortlichen des englischen Meisters einem möglichen Wechsel zu Real Madrid zuvorkommen.

Real möchte Haaland als Benzema-Nachfolger

Dass das Thema Real Madrid immer wieder um die Person von Erling Haaland schwirrt, ist nicht Neues. Die „Königlichen“ sollen den Norweger bereits jetzt als Nummer-1-Nachfolger für ihren Stürmerstar Karim Benzema auserkoren haben. Und auch Haaland selbst soll ganz und gar nicht von einem Engagement in Spanien abgeneigt sein. Dazu befeuern die Haaland-Berater immer wieder Gerüchte um einen Wechsel zum spanischen Rekordmeister. Es sei angeblich sein Traum, einmal das Trikot der „Königlichen“ zu tragen.

Weitere News:

Falls Real Madrid wirklich Ernst machen möchte, müsste sich selbst der spanische Edel-Klub strecken müssen. Der Marktwert von Haaland ist aufgrund seiner unfassbaren Leistungen seit Sommer auf 170 Mio. Euro angestiegen. Dieser Trend dürfte sich bei anhaltender Form auch kaum ändern. Die Spanier müssten für den Ex-BVB-Stürmer also ganz tief in die Tasche greifen.