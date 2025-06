Hat Borussia Dortmund Premier-League-Star auf dem Zettel? Gerücht macht die Runde

Was passiert noch bei Borussia Dortmund? Die bisherigen Auftritte bei der Klub-WM machen deutlich, dass sich am Kader noch etwas tun muss. Große Sprünge sind für den BVB laut den Verantwortlichen aber nicht drin.

Da passen Gerüchte um einen Star aus der Premier League erstmal gar nicht. Doch bei Oleksandr Zinchenko ist das anders. Der Verteidiger von Arsenal London könnte diesen Sommer auf den Markt kommen – und Borussia Dortmund soll interessiert sein.

Borussia Dortmund: Zinchenko ein Thema?

Die Titelsammlung des Ukrainers ist ziemlich beeindruckend. Vier Premier-League-Titel, ein Pokalsieg, vier Ligapokale – seine Vitrine ist aus Zeiten mit Manchester City gut bestückt. Doch in jüngerer Vergangenheit war es für Zinchenko nicht ganz so einfach. 2022 wechselte er zu Arsenal London, doch da spielte er zuletzt überhaupt keine Rolle mehr.

Entsprechend kommen Gerüchte um einen möglichen Sommer-Wechsel auf. Wie die britische „Sun" berichtet, sei Fulham einer der heißesten Interessenten. Allerdings sollen zahlreiche Vereine an Zinchenko interessiert sein. Darunter auch: Borussia Dortmund.

Ablöse und Gehalt ein Thema

Arsenal rechne mit einer Ablöse von um die 15 Millionen Euro, heißt es in dem Bericht. Zudem müsste Zinchenko, dessen Vertrag in London noch bis 2026 läuft, wohl Gehaltseinbußen hinnehmen, wenn er bei einem neuen Verein unterkommen will. Aktuell soll er um die fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Allerdings ist davon die Rede, dass für Zinchenko ein Verbleib in der englischen Hauptstadt sehr attraktiv wäre. Entsprechend wäre ein Wechsel zu Fulham eine naheliegende Option, wenn er den auch wieder mehr spielen will.

Borussia Dortmund war schon einmal dran

Gänzlich neu ist Dortmunds Verbindung zu Zinchenko nicht. Bereits im Winter soll man beim Ruhrgebietsklub über den Spieler nachgedacht haben. Ob man ein halbes Jahr später die Notwendigkeit sieht, in den Poker einzugreifen, bleibt abzuwarten.