Erling Haaland: Ex-BVB-Star verletzt! DAS macht Fans jetzt Sorgen

Das Spiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool war noch gar nicht angepfiffen, da gab es für die „Citizens“ schon den ersten Schock: Mit Erling Haaland fiel der große Stürmer-Star verletzungsbedingt aus. Den früheren Angreifer von Borussia Dortmund plagten Leisten-Probleme.

Julian Alvarez rückte für den Norweger in die Startelf. Sollte dies die große Chance für den FC Liverpool sein? Keineswegs! Denn Alvarez zeigte – wie die gesamte Mannschaft von Manchester City – eine überragende Leistung. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola überrollte das Team von Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp und gewann 4:1. Nachdem Mohamed Salah (17.) die „Reds“ zunächst in Führung brachte, drehten Alvarez (27.), Kevin De Bruyne (46.), Ilkay Gündogan (53.) und Jack Grealish (74.) die Partie.

Erling Haaland: Ex-BVB-Star fiel gegen Liverpool aus

Was Fußballfans in der Premier League und ganz Europa nach dieser Vorstellung so große Sorgen macht: Kann das übermächtige Manchester City nicht mal durch den Ausfall seines großen Stürmer-Stars geschwächt werden? Speziell die Anhänger des FC Bayern werden ganz genau hingeschaut haben. Schließlich treffen die Münchner im Viertelfinale der Champions League auf City.

Nach dem beeindruckenden 4:1 gegen Liverpool schwärmte Englands Stürmer-Legende Peter Crouch von Erling Haalands Ersatz. „Ich liebe diesen Julian Alvarez“, sagte Crouch beim TV-Sender BT Sport über den Argentinier: „Man hat bei ihm das Gefühl: Jedes Mal, wenn er spielen darf, trifft er.“

Crouch stellt klar: „Natürlich muss Erling Haaland spielen, wenn er fit ist. Aber es ist für ein Team mit den Ansprüchen von Manchester City ungemein wichtig, dass man solche Spieler wie Julian Alvarez in der Hinterhand hat. Denn City kann es sich nicht erlauben, dass es durch den Ausfall eines einzelnen Spielers zu einem allzu großen Leistungsabfall im Team kommt.“

Haaland kam vom BVB, Alvarez von River Plate

Julian Alvarez kam im vergangenen Sommer für rund 22 Millionen Euro vom argentinischen Topklub River Plate zu Manchester City. Der 23-Jährige kam in dieser Spielzeit in allen Wettbewerben bereits zu 35 Pflichtspiel-Einsätzen für City und erzielte dabei 13 Treffer.

Gleichzeitig war im Sommer 2022 auch Erling Haaland von Borussia Dortmund zu den „Citizens“ gewechselt. Der BVB kassierte 60 Millionen Euro Ablöse für den Norweger. Haalands beeindruckende Saison-Bilanz bisher: 37 Pflichtspiele, 42 Tore.