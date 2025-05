Borussia Dortmund: Serhou Guirassy weg? Topklub macht sich für Wechsel bereit

Serhou Guirassy ist bei Borussia Dortmund einer der wenigen Lichtblicke in einer ansonsten eher bescheidenen Saison. Doch die Frage ist: Wie lange wird der Stürmer-Star die Fans des BVB mit seinen Toren noch verzücken?

Denn im Sommer kann der 29-Jährige den BVB für eine festgeschriebene Ablöse verlassen. Wie „Sport Bild“ berichtet, können Topclubs sich die Dienste von Serhou Guirassy für 70 Millionen Euro sichern (hier alle Details zur Guirassy-Klausel). Und ein ganz bestimmter Verein soll bereits großes Interesse am Stürmer von Borussia Dortmund haben.

Borussia Dortmund: Guirassy zu Chelsea?

Die Rede ist vom FC Chelsea. Die „Blues“ kämpfen derzeit mit Newcastle, Nottingham, Manchester City und Aston Villa erbittert um die beiden Champions-League-Plätze hinter Liverpool und Arsenal. Ein großer Nachteil für Chelsea in diesem Kampf um die Königsklasse: Die Londoner haben keinen treffsicheren Mittelstürmer.

Im Sommer 2023 hatte Chelsea tief in die Tasche gegriffen, um sich im Sturm-Zentrum zu verstärken. Nicolas Jackson kam für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal, und Christopher Nkunku für 60 Millionen Euro von RB Leipzig. Eine gigantische Torgefahr strahlen die beiden allerdings nicht aus. Jackson kommt in dieser Saison in 28 Pflichtspielen auf 9 Tore, Nkunku erzielte in 42 Spielen 14 Treffer.

Guirassy gänzt beim BVB

Da sprechen die 28 Tore von Guirassy in 40 Einsätzen für Borussia Dortmund schon eine ganz andere Sprache. Der BVB-Stürmer spielt eine bärenstarke Saison. Speziell in der Champions League drehte Serhou Guirassy regelmäßig auf und schrieb mit seinen 13 Treffern sogar Geschichte (hier alle Einzelheiten zum Guirassy-Wahnsinn).

Muss der BVB seinen Top-Stürmer nun bereits nach nur einem Jahr wieder abgeben? Erst im vergangenen Sommer war Guirassy für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund gewechselt. Doch laut „Calcio Mercato“ sind mehrere Topclubs heiß auf den BVB-Star – ganz besonders der FC Chelsea.

Ob es im Sommer zum großen Transfer-Hammer kommt? Die kommenden Monate werden es zeigen.