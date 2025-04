Borussia Dortmund: Berater bestätigt es! BVB verliert Top-Juwel

Im Nachwuchs von Borussia Dortmund tummelt sich so manches Top-Talent. Die U-Mannschaften des Revierklubs sorgen Jahr für Jahr für Furore und spielen regelmäßig um Titel mit. Doch die Durchlässigkeit zu den Profis war zuletzt überschaubar.

Jetzt gibt es die nächste bittere Nachricht für Borussia Dortmund: Ein vielversprechendes Talent aus den eigenen Reihen wird den Revierklub nach der laufenden Saison verlassen. Das hat sein Umfeld nun bestätigt.

Borussia Dortmund: Top-Talent verlässt Schwarz-Gelb

Mit 22 Torbeteiligungen in 22 Partien ist Diego Castel-Branco einer der Shootingstar in der B-Jugend des BVB. Der 16-Jährige hat zuletzt eine starke Entwicklung genommen und ist ein wichtiger Teil der U17. Doch im Sommer wird seine Zeit bei Schwarz-Gelb enden.

Wie sein Berater Mehmet Eser gegenüber dem Pay-TV-Sender „Sky“ bestätigte, wird sich der Deutsch-Portugiese nach der laufenden Saison ablösefrei dem portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon anschließen. Dort möchte er also die nächsten Schritte in seiner Karriere gehen.

„Es stimmt, Diego wird den BVB verlassen. Er hat Dortmund sehr viel zu verdanken“, erklärte Eser. „Lissabon hat ihm aber die Möglichkeit aufgezeigt, bereits in der kommenden Saison für die Profimannschaft aufzulaufen. Diese Chance möchte Diego unbedingt wahrnehmen und sich in Portugal auf höchstem Niveau beweisen“, so der Berater des Youngsters weiter.

Fehlende Perspektive beim BVB?

Wie „Sky“ weiter berichtete, soll Castel-Branco in Lissabon einen Dreijahresvertrag unterschreiben und dort in der U19 eingesetzt werden. Dazu dürfte auch die Perspektive, bei den Profis mittrainieren zu dürfen, ein entscheidender Faktor gewesen sein. Schließlich ist dies bei Schwarz-Gelb nicht immer gegeben.

Weitere News:

So könnte es also durchaus sein, dass der Youngster sich auch wegen des aufgezeigten Plans für Benfica und gegen den BVB entschieden hat. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht jedoch noch aus.