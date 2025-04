BVB – Barcelona: Guirassy-Wahnsinn nimmt kein Ende! BVB-Stürmer schreibt Geschichte

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Borussia Dortmund brauchte im Spiel BVB – Barcelona ein Fußballwunder größten Ausmaßes, um das Halbfinale nach der 0:4- Hinspielpleite doch noch zu erreichen. Doch gerade in den ersten Minuten der Partie war der Glaube im Team und bei den Fans spürbar.

Schwarz-Gelb überrannte die Spanier regelrecht, erspielte sich Chance nach Chance und ging nach nur elf Minuten gar in Führung: Einmal mehr Serhou Guirassy war es, der Schwarz-Gelb im Spiel BVB – Barcelona in Front geschossen hat. Für ihn war dies ein ganz besonderes Tor.

BVB – Barcelona: Guirassy sichert sich BVB-Rekord

Guirassy ballert sich in die Geschichtsbücher von Borussia Dortmund! Der Stürmer, der erst vor der Saison vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt war, hat eine neue Bestmarke aufgestellt. Ausgerechnet Robert Lewandowski, der dabei zusehen musste, wie sein Gegenüber eiskalt verwandelte, ist diese Bestmarke nun los.

Denn ab sofort ist Guirassy der BVB-Spieler mit den meisten Toren in einer Champions-League-Saison. Der lässig verwandelte Elfmeter zum 1:0 gegen den FC Barcelona war sein elfter Treffer in der laufenden Königsklassen-Saison, das 2:0 sein zwölftes Tor und das 3:1 sein 13. Treffer! Eine irre Zahl, die er in seiner ersten Saison bei Schwarz-Gelb erreicht.

++ BVB – FC Barcelona: Kurzfristiger Ausfall! Star trifft es schon wieder ++

Mit seinem Hattrick hat er Lewandowski und Erling Haaland vom Thron geschubst. Die beiden Ex-Borussen schafften in einer Champions-League-Spielzeit für den BVB jeweils zehn Treffer. Lewandowski schaffte diese Marke 2012/13, als der BVB letztlich im Finale gegen die Bayern verlor. Haaland schoss die zehn Tore 2020/21. Dort kam der BVB bis ins Viertelfinale.

CL-Rekord dank Regelreform

Haaland schoss die zehn Tore also in acht Spielen, Lewandowski in 13. Guirassy knackte die zwölf-Tore-Marke nun in 14 Spielen. Aufgrund der Champions-League-Reform, die das Ligasystem etabliert hat, hatte er also mehr Spiele als Haaland und Lewandowski. Und doch ist er der neue Torkönig des BVB in der Champions League.

Weitere News:

Guirassy wird sich also in gewisser Weise auch bei den UEFA-Bossen bedanken können, an Lewandowski und Haaland vorbeigezogen zu sein. So oder so ist jeder Cent, den der BVB für Guirassy an den VfB Stuttgart überwiesen hat, gut investiert. Dies hat er im Spiel BVB – Barcelona einmal mehr gezeigt.